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Александр Панкратов-Черный: Очень жду выхода фильма "Семетей сын Манаса"!

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- Анастасия Карелина
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Народный артист России Александр Панкратов-Черный с восторгом посмотрел рекламный ролик фильма "Семетей сын Манаса" и теперь с нетерпением ждет момента, когда сможет увидеть новую историческую ленту целиком.

Автор сценария и продюсер картины "Семетей сын Манаса" Омурзак Толобеков поговорил с любимцем публики, ставшим на данном кинопроекте советником, и поделился с VB.KG эксклюзивным видео.

Народный артист признался, что в восторге от увиденного. Съемки исторического кино крайне сложны, поэтому, по мнению Панкратова-Черного, поддержка, которую оказывает данному проекту президент Садыр Жапаров, так необходима.

- По нашим российским меркам это очень дорогая картина. "Манас", наверное, как "Слово о полку Игореве" для россиян. И если ваш президент поддерживает такие проекты, находит возможность помочь кинематографистам, честь ему и хвала! Я сам слышал, как читают "Манас". Даже мальчишки знают строки из него. Знание истории – путеводная тропа к познанию жизни. Чтобы осознать, что тебя окружает, ты должен знать, что было несколько веков назад. Кинематограф необходим. На сегодняшний день – это самый доступный вид искусства. Никакой другой так не расскажет миру о культуре Киргизии, и вообще о стране. А она достойна того, чтобы о ней знали, уважали и считались. К тому же, кинематограф способствуют возрождению самосознания и национальной гордости, - считает Александр Панкратов-Черный.


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URL: https://www.vb.kg/406221
Теги:
кино, президент, фильм, Манас, Садыр Жапаров
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