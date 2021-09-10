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В России генерала арестовали за эксплуатацию солдат на дачах

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Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил России, генерал-майор Руслан Алахвердиев привлекал солдат к работам на дачных участках. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на правоохранителей.

По материалам дела, генерал-майор с 2019 по 2021 год неоднократно давал военнослужащим в Москве и Московской области незаконные указания о направлении на различные работы на принадлежащих ему садовых участках в Красногорском районе Московской области.

Ранее стало известно, что арест генерала признали законным. Об этом "Ленте.ру" сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. По итогам слушаний инстанция отказалась освободить офицера, признав законным избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября.

Алахвердиев был арестован еще в середине августа и отправлен в СИЗО после того, как нарушил условия подписки о невыезде и стал оказывать давление на фигурантов дела о коррупции. Уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ - ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) - 3-й следственный отдел ГВСУ возбудил 28 июля 2021 года.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/406230
Теги:
Министерство обороны, Россия, Арест
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