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В Узбекистане победители школьных олимпиад будут получать денежные призы

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Победители школьных олимпиад будут получать денежные призы и сертификаты для поступления в вузы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минюста.

Постановлением правительства утверждено Положение о порядке организации и проведения предметных олимпиад среди учащихся общеобразовательных средних школ, академических лицеев и профессиональных школ, а также отбора участников для международных олимпиад и поощрения победителей.

Согласно документу, среди школьников организуются следующие виды олимпиад по общеобразовательным предметам:

основная олимпиада;

дополнительные республиканские олимпиады;

онлайн олимпиада;

престижные международные олимпиады;

региональные международные олимпиады.

Основные олимпиады проводятся в 4 этапа с делением на две группы по определенным предметам в следующие сроки:

1-й этап – в сентябре, на уровне школ, академических лицеев и профессиональных школ;

2 этап – в октябре, на уровне района (города);

3-й этап – в ноябре, на уровне Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента;

4-й этап – в апреле-мае, по всем предметам, на республиканском уровне.

Победителями по каждому предмету становятся учащиеся, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в соответствии с набранными баллами.

Победители основных олимпиад получают денежные призы в размере:

А) каждому ученику, победившему на 3-м этапе:

1 место - 6 - кратный размер БРВ;

2 место - 4 - кратный размер БРВ;

3 место - 3 - кратный размер БРВ;

Б) каждому ученику, победившему на 4-м этапе:

1 место - 12 - кратный размер БРВ;

2 место – 8 - кратный размер БРВ;

3 место – 6 - кратный размер БРВ.

Победителям 4-го этапа выдаются электронные сертификаты, дающие право на максимальный балл на вступительных экзаменах в государственные вузы по предмету специализации, которые действительны в течение 3 лет.

Учащимся, получившим данный сертификат по информатике и информационным технологиям, предоставляется право получить максимальный балл на вступительных экзаменах в государственные вузы по математике как по предмету специализации.


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URL: https://www.vb.kg/406233
Теги:
Узбекистан, школа
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