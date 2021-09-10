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Улукбек Марипов пригласил турецких инвесторов в Кыргызстан

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- Оксана Гут
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Представители более 300 компаний приняли участие в кыргызско-турецком форуме, сообщает пресс-служба Кабмина КР.

В рамках Х заседания Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в городе Бишкеке прошел кыргызско-турецкий бизнес-форум.

Во встрече предпринимателей приняли участие председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов и вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай.

В ходе форума порядка 250 представителей отечественных и более 90 турецких компаний обсудили вопросы в сфере энергетики, сельского хозяйства, инвестиций в горнодобывающей промышленности, проектов, основанных на государственно-частном партнерстве.

В своей приветственной речи глава Кабмина выразил готовность приложить максимум усилий для укрепления двусторонних отношений с братской Турецкой Республикой и пригласил инвесторов в нашу страну.

В свою очередь вице-президент Турции сообщил, что и турецкая сторона готова укреплять двусторонние отношения и отметил важность данного форума в деле реализации совместных проектов, решении проблемных вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/406237
Теги:
бизнес, инвестиции, Турция, форум, Кыргызстан, кабмин
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