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Соотечественники из Сибири готовы инвестировать в проекты в Кыргызстане

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- Оксана Гут
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9 сентября в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики состоялась очередная видеоконференция главы ведомства Руслана Казакбаева с активистами кыргызских диаспор и соотечественниками, проживающими в Сибирском и Уральском федеральных округах Российской Федерации.

Во встрече также приняли участие руководители и сотрудники Департамента консульской службы, Департамента внешней миграции, первого политического департамента центрального аппарата МИДа, Генерального консульства КР в г. Екатеринбурге и Генерального консульства в г. Новосибирске.

Основной целью онлайн-встречи стало обсуждение актуальных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши сограждане, проживающие и работающие в Сибирском и Уральском федеральных округах РФ.

В своей вступительной речи Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев, пользуясь случаем, выразил огромную благодарность участникам онлайн-конференции за их активную позицию и решительную поддержку во время выборов президента Кыргызской Республики и референдума по вопросу принятия новой Конституции и отметил, что одна из важнейших задач руководства страны на сегодняшний день направлена на защиту прав и интересов граждан, проживающих за рубежом и работу по возвращению соотечественников на родину. В этом контексте, глава МИД отметил соответствующий указ президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации".

Обращаясь к руководителям, активистам и представителям кыргызских общественных организаций, глава МИД подчеркнул их существенный вклад в улучшение экономической и социальной ситуации в стране. Кроме того, он подчеркнул, что кыргызские диаспоры за рубежом, являясь мостом межэтнического и межгосударственного взаимодействия нашей республики с другими странами, играют большую роль в укреплении единства и дружбы, достойно представляя историю, традиции, язык и культуру кыргызского народа.

Министр также сообщил участникам о проводимой Министерством совместно с Кабинетом министров КР работе по расширению списка документов, выдаваемых за рубежом, уменьшению сроков их регистрации, снижению стоимости консульских услуг и их планомерного перевода в цифровой формат.

В ходе видеоконференции соотечественники, в числе которых представители диаспоральных организаций озвучили вопросы относительно репатриации в КР тел граждан, умерших за рубежом, медицинского страхования членов семьи трудящегося-мигранта и выведения граждан КР из списка лиц, которым временно не разрешен въезд на территорию РФ.

В частности, было отмечено, что за время работы комиссии с 18 по 31 августа 2021 года на покрытие расходов по репатриации тел граждан КР, умерших за рубежом, единовременные выплаты произведены по 138 материалам на общую сумму более 10 млн сомов, из них в Генеральном консульстве КР в г. Екатеринбурге были произведены выплаты по 3 материалам на общую сумму 210 тысяч сомов, а также в Генеральном консульстве в г. Новосибирске были произведены выплаты по 8 материалам на общую сумму 560 тысяч сомов.

На встрече было обращено внимание на то, что на сегодняшней день 74-м тысячам гражданам КР установлен запрет на въезд на территорию РФ, большинству из указанной численности граждан решения о запрете на въезд вынесены судом.

Так как действия судебных решений не могут быть отменены политическими решениями о миграционных амнистиях, гражданам, находящимся в черном списке для въезда в РФ необходимо либо дождаться срока окончания запрета, либо обжаловать решение в судебном порядке в случае наличия соответствующих оснований для обжалования.

По вопросу медицинского страхования членов семьи трудящегося-мигранта соотечественники были информированы о том, что посольством направлено очередное официальное обращение в адрес министра здравоохранения Российской Федерации Мурашко А.М., а также нота посольства в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации с просьбой оказать содействие в исполнении положений договора в части оформления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудящихся граждан Кыргызской Республики. Ответ российской стороны ожидается.

Кроме этого было отмечено, что проект постановления национальной инициативы "Мекен-карт", позволяющий соотечественникам с иностранным гражданством иметь равные права с гражданами КР, кроме избирательного права был внесен на рассмотрение в администрацию президента КР.

В ходе встречи соотечественники выразили готовность, как привлекать инвестиции, так и самим инвестировать в проекты в Кыргызстане и содействовать развитию экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

Кроме того, они обратились с просьбой к министру расширить географию Консульств КР в Российской Федерации и увеличить численный штат консулов и юристов.

В свою очередь, Казакбаев обозначил, что в целях развития экономического потенциала КР было создано Министерство инвестиций, а в Министерстве иностранных дел начал свою работу шестой политический департамент, задачами которого является продвижение Экономической дипломатии. В этой связи, Глава МИД отметил актуальность указа президента Кыргызской Республики С. Жапарова "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов". Министр относительно увеличения численности сотрудников и расширения географии консульских округов сообщил, что этот вопрос, как и другие затронутые на онлайн-встрече, будут взяты на контроль.

В завершение встречи участники подчеркнули важность и востребованность проводимых встреч, которые в таком формате проводятся впервые, поблагодарили Министра за их организацию, а также выразили надежду на дальнейшее проведение.

В свою очередь, Руслан Казакбаев поблагодарил соотечественников за активное участие и отметил положительные отклики на встречи такого формата от граждан КР, проживающих за рубежом. В этом контексте, Министр обратил внимание на важность обратной связи и заверил, что подобные встречи будут продолжены с нашими соотечественниками, проживающими в РФ, США, Турции и других странах.


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URL: https://www.vb.kg/406238
Теги:
инвестиции, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, МИД, Руслан Казакбаев
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