В Баку было озвучено предложение открыть Тюркский инвестиционный фонд в КР

В столице Азербайджана Баку проходит 10-я встреча Министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Об этом редакции VB.KG сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

По его словам, от кыргызской стороны принимает участие заместитель председателя Кабинета министров, Министр экономики и финансов Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, который является главой делегации.

"В ходе заседания были обсуждены вопросы развития всестороннего взаимодействия между тюркоязычными странами.

В частности, одной из важных инициатив, озвученной кыргызской стороной, было открытие Штаб квартиры Тюркского инвестиционного фонда в Кыргызской Республике", - пояснил Осмоналиев.