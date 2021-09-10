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В Баку было озвучено предложение открыть Тюркский инвестиционный фонд в КР

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- Бакыт Басарбек
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В столице Азербайджана Баку проходит 10-я встреча Министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Об этом редакции VB.KG сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

По его словам, от кыргызской стороны принимает участие заместитель председателя Кабинета министров, Министр экономики и финансов Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, который является главой делегации.

"В ходе заседания были обсуждены вопросы развития всестороннего взаимодействия между тюркоязычными странами.

В частности, одной из важных инициатив, озвученной кыргызской стороной, было открытие Штаб квартиры Тюркского инвестиционного фонда в Кыргызской Республике", - пояснил Осмоналиев.


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URL: https://www.vb.kg/406241
Теги:
Азербайджан, инвестиции, Кыргызстан, Кайрат Осмоналиев, посол
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