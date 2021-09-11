В Кыргызстане ежегодно более 6 тысяч человек умирает от курения

"В Кыргызской Республике ежегодно умирает более 6 тысяч человек от различных болезней, связанных с потреблением табака. Около 70 процентов смертей связано с сердечно-сосудистыми, онкологическими и бронхолегочными заболеваниями. Одной из основных причин рака легких является курение. И в зависимости от его разновидности человеческая жизнь может оборваться даже в течение года", - сообщил заведующий отделением Национального центра онкологии и гематологии Турусбек Абдылдаев.

Многочисленными научными исследованиями доказано, что потребление табака представляет угрозу для здоровья любого человека, независимо от пола, возраста, расы, культуры или образования. Около 80% случаев преждевременной смерти в результате потребления табака приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Кыргызстан относится к этой группе.

"Онкозаболеваемость с стране растет с каждым годом. Рак легких занимает 4 место в структуре смертности. И мы, врачи, бьем тревогу, поскольку видим, что наша молодежь увлеклась потреблением таких табачных изделий, как кальяны, электронные сигареты. К сожалению, их выбор у нас огромный и доступный", - сказал Абдылдаев..

Опрос, проведенный в мае 2014 года в 62 школах республики, свидетельствует о том, что борьба против употребления табака ведется слабо. Опрос показал, что подростки-мальчики меньше стали курить сигареты, но стали в два с половиной раза больше потреблять насвай. А среди девочек 13-15 лет потребление насвая вообще возросло в три раза. К сожалению, тенденция набирает обороты, особенно среди подростков.

Более семи процентов школьников в возрасте 13-15 лет уже пробовали курить кальян. По словам Турусбека Абдылдаева, выявлена прямая пропорциональная зависимость между количеством школьников, пробовавших курить табак через водяные трубки и их возрастом: от 5 процентов среди 13-летних до 11 процентов - среди 15-летних подростков. Среди них около 10 процентов мальчиков и 5 процентов девочек являются постоянными посетителями кальянных.

Как отметил известный онколог, этот табачный бум надо остановить. Он чреват ростом заболеваемости и инвалидности в стране среди молодых людей. С одной стороны, это - потеря трудоспособного населения, с другой – нагрузка на государство.