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В Бишкек прибыло 210 новых автобусов

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 11 сентября 2021 года, на площади "Ала-Тоо" состоялась презентация новых автобусов. На этот раз в Бишкек привезли 210 автобусов на газомоторном двигателе, которые не вредят экологии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Сразу же с главной площади экологичные, просторные и чистые автобусы разъехались по маршрутам.

"Сегодня муниципалитет поэтапно решает вопросы транспорта и проводит мероприятия по борьбе со смогом.

Напомним, для обеспечения города общественным транспортом, муниципалитетом проведены мероприятия по предоставлению муниципальных маршрутов в аутсорсинг до проведения конкурса.

Мы заключили Договора о сотрудничестве с ОсОО "Эко Пассажирские перевозки" по поставке автобусов японской марки ISUZU производства ООО "СамАвто" (Узбекистан) в количестве 350 единиц до конца текущего года.

В дальнейшем партнер обязуется, при соблюдении заключённых договорных отношений в 2022-2023 годах увеличить количество автобусов, работающих на газомоторном двигателе, в том числе 9, 10 и 12-метровыми автобусами до 1 тысячи единиц.

Данная компания является отечественной, которая вложила собственные средства в проект. Тем самым обеспечив работой около 1 тысячи человек.

Не смотря на то, что ОсОО "Эко Пассажирские перевозки" не является муниципальным перевозчиком, с партнером достигнута договоренность по оплате за проезд в размере 8 сомов, в отличие от микроавтобусов с дизельным двигателем взимающих оплату в размере 10 сомов", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/406250
Теги:
экология, Бишкек, автобусы
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