Почему Кумтор так важен для Centerra Gold Inc.

Centerra Gold Inc. сегодня ведет активную антикыргызстанскую информационную кампания. Канадские инвесторы занимаются попытками опорочить республику в глазах мировой общественности, откровенно передергивая факты.

В частности, Centerra Gold Inc., начиная с мая 2021 года, когда на руднике Кумтор было введено внешнее управление, постоянно обвиняет Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом.

Это парадоксальное обвинение, поскольку на руднике 99 процентов из 2 тысяч 750 сотрудников являются гражданами Кыргызстана. Эти люди отлично справлялись со своей работой и до введения внешнего управления, и после.

Зато канадские инвесторы со своей стороны сделали все, чтобы саботировать работу предприятия.

"Был удаленно заблокирован доступ сотрудникам к глобальной системе электронных данных и специальным компьютерным программам, геотехническому программному обеспечению, отвечающему за мониторинг бортов карьера месторождения "Кумтор", а также к радиолокационной системе наблюдения за движением ледников. Полностью стерты все данные, хранящиеся на электронных носителях "Кумтор Голд Компани". Таким образом, нарушен отлаженный механизм документооборота, расчета заработной платы, своевременного исполнения налоговых обязательств", - сообщала пресс-служба "Кумтор Голд Компани".

Кроме того, Centerra Gold Inc. всячески старалась добиться остановки поставок необходимого оборудования и расходных материалов на месторождение, а также рассылала поставщикам письма с угрозой судебного преследования в случае продолжения поставок материалов "Кумтор Голд Компани".

Причем, раньше, когда в Кыргызстане поднимался вопрос Кумтора, Centerra Gold Inc. и ее представители всячески пугали нас тем, что в случае остановки рудника перезапустить производство будет очень сложно. Повторный запуск потребует значительных усилий, финансовых затрат и времени. Сейчас же канадцы сами прилагают неимоверные усилия, чтобы угробить рудник, или, по меньшей мере, добиться того, чтобы Кыргызстан, измотанный атаками "добросовестных" инвесторов, согласился вновь принять их и работать с ними на прежних невыгодных для республики условиях.

К слову, отстранение канадцев от управления, несмотря на все попытки Centerra Gold Inc. "ставить палки в колеса", не особо отразилось на производственных процессах. Более того, недавно "Кумтор Голд Компани" (КГК) объявила о запуске масштабной модернизации.

Во все подразделения предприятия начали внедрять современные технологии в рамках новой стратегии разработки месторождения, основанной на рациональном использовании имеющихся ресурсов и бережном отношении к окружающей среде.

"Был внедрен проект недавно выявленных окисленных руд, о существовании которых предыдущие руководители КГК даже не догадывались. Данная руда может значительно увеличить ресурсы месторождения, сейчас проводится оконтуривание рудной зоны", - сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, на руднике приступили к реализации проекта, связанного с разработкой хвостохранилища, а также полным ходом идет модернизация и на золотоизвлекательной фабрике. Здесь одновременно реализуются сразу несколько крупных и важных проектов, которые сделают производство более эффективным и безопасным. В частности, в ближайшее время поступят самые современные и точные из существующих на сегодня цианидные анализаторы, они будут надежно следить за тем, как используется опасный реагент.

В остальном ЗАО "Кумтор Голд Компани" работает безопасно, стабильно и в плановом режиме.

Объем производства золота в этом году составит порядка 470-510 тысяч унций, или 14,62-15,86 тонны золота. Компания намерена придерживаться достижения показателей по добыче.

Известно, что за первый месяц после введения в компании временного внешнего управления продано 44 тысячи унций золота. Общая выручка составила 82,234 миллиона долларов, а валовая прибыль получена в размере 40,282 миллиона долларов.

Очевидно, что Кыргызстан справляется с управлением самого крупного рудника страны. И вполне успешно.

Но почему Кумтор так важен для Centerra Gold Inc., которая позиционирует себя, как крупный золотодобывающий холдинг? В связи с чем канадская компания так отчаянно старается вернуть себе контроль над месторождением.

Все очень просто: именно кыргызское золото приносит ей бешенные прибыли. Согласно годовому отчету Centerra, в 2020-м она произвела 25,6 тонны золота. Из этого объема 17,2 тонны (67 процентов) добыли на Кумторе! Так, на других рудниках добыча заметно ниже: на Маунт Миллиган в прошлом году произвели 5 тонн золота, а на Оксюте - всего 3,3 тонны.

Кумтор же каждый год приносил канадцам в среднем по 20 тонн золота и миллиарды долларов дохода. Потеря кыргызского месторождения для Centerra равносильна смерти. Причем, акции компании уже сейчас каждый день дешевеют, а что с ними станет, если Кыргызстан сможет восстановить историческую справедливость и вернет себе право распоряжаться собственными недрами?