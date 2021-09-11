Россия увеличивает квоты в вузах для иностранных граждан

Россия продолжает расширять возможности для обучения в своих вузах, в том числе и на бюджетной основе, граждан других стран. Об этом сообщила нп брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, за последние годы интерес иностранцев и соотечественников к получению высшего образования в России не только не снизился, а напротив – возрос. Если в 2011 году насчитывалось 150 тысяч человек, получающих образование как на бюджетной, так и на коммерческой основах, то в 2021 году их уже порядка 300 тысяч.

"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 2150 квота на образование в российских образовательных организациях для иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе соотечественников, проживающих за рубежом) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на период 2021/2022 учебного года увеличилась до 18 тысяч мест, что на 3 тысячи больше показателей прошлых лет. Эта категория студентов обучается в российских вузах бесплатно", - отметила Захарова.

"Более того, - подчеркнула она, - на 2022/2023 учебный год предусмотрена квота в размере 23 тысяч мест, а начиная с 2023-г – 30 тысяч. На время учебы для иностранных студентов предоставляются места в общежитиях, как и российским студентам выплачивается ежемесячная стипендия, а для обучающихся, прибывающих из дальнего зарубежья, предусмотрена возможность прохождения подготовительных курсов по русскому языку".

Каждый вуз имеет свой сайт. Там есть целые разделы посвященные условиям обучения иностранных граждан в этом конкретном учебном заведении, уточнила официальный представитель МИД РФ.

В минувшем учебном году в высших учебных заведениях РФ занимались свыше 15.5 тысячи кыргызстанцев, из них более 6.5 тысячи - за счёт российского бюджета, остальные на коммерческой основе.