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В Москве обсудили проблемы трудовых мигрантов из Кыргызстана

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Вопросы, касающиеся правового положения граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации, рассмотрены на встрече консула посольства КР в РФ Алмаза Букалаева с представителями руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Участие обсуждении приняли сотрудники Министерства иностранных дел РФ.

В ходе встречи, как сообщили в посольстве, речь также шла о соблюдении кыргызскими трудовыми мигрантами российского законодательства, а также о защите их прав и интересов

Алмаз Букалаев обратил внимание собеседников на нарушения некоторыми недобросовестными работодателями таких прав, в частности, о проблемах с выплатой мигрантам из заработка. И сообщил, что в результате предпринятых посольством усилий в текущем году погашены долги по заработной платы гражданам КР в размере более 19.4 миллиона рублей.

Сторонами отмечена также важность проведения на постоянной основе профилактической работы, с целью соблюдения гражданами КР российского миграционного законодательства, предупреждения их участия в деятельности преступных организаций экстремистской и террористической направленности.

Представитель МИД напомнил о завершении 30 сентября 2021 года срока действия Указа президента РФ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предусматривающего временный срок мораторий на выдворение из России иностранных граждан. И подчеркнул необходимость легализации гражданами КР своего пребывания на территории страны до истечения данного срока.

По итогам встречи, как сообщается, согласован порядок взаимодействия посольства КР в РФ и органов СК РФ по защите прав трудящихся мигрантов Кыргызстана в России.


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URL: https://www.vb.kg/406257
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