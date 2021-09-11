Самый богатый человек в мире инвестировал в бессмертие

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, стал инвестором стартапа Altos Labs, занимающегося созданием технологий для борьбы со старением, вплоть до бессмертия. Об этом сообщает MIT Tech Review.

В компании занимаются изучением процесса старения и разработкой технологии, которая будет способна менять клетки человека, чтобы победить старение. Исследования основываются на разработках японского ученого Яманаки Синъи, получившего Нобелевскую. Специалисты Altos Labs планируют открыть способ, который позволит продлить жизнь человека на 50 лет.

Ранее стало известно, что 11-летний вундеркинд Лоран Симонс из Бельгии окончил университет за один год и задумался о бессмертии. "Я хочу иметь возможность заменить как можно больше своих органов на искусственные", - заявил Симонс.

Источник: lenta.ru