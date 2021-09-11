Ученые РФ и КР исследуют исчезающие ледники Тянь-Шаня

Совместными усилиями ученых России и Кыргызстана продолжаются исследования исчезающих ледников Тянь-Шаня. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ

Как отмечается, во время совместной экспедиции на ледники Внутреннего Тянь-Шаня были впервые построены высокоточные цифровые модели рельефа плосковершинного ледника Григорьева, долинных ледников Давыдова, Борду и Сары-Тор.

Кроме того, выполнено подробное радиозондирование толщи ледника Григорьева для построения в дальнейшем детальной цифровой карты толщины льда. Работы выполнялись на основе съемок с квадрокоптера в диапазоне высот 3700-4600 м над уровнем моря, зачастую в сложных погодных условиях.

В состав группы вошли ученые из Субтропического научного центра и Института водных проблем РАН, географического факультета МГУ, Свободного университета Брюсселя (VUB) и Тянь-Шанского высокогорного научного центра при Институте водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Главный научный сотрудник лаборатории геоэкологии и природных процессов Субтропического научного центра РАН, доктор физико-математических наук Олег Рыбак отметил, что интерес к региону объясняется тем, что горные ледники Тянь-Шаня представляют собой важнейший источник пресной воды для населения и экономики ряда стран. Постепенное сокращение масштабов оледенения вызывает естественную озабоченность далеко за пределами Центральной Азии.

"Исследование и прогноз состояния оледенения рассматриваются в качестве ключевой задачи не только науки, но и геополитики. Кроме того, ледники Давыдова, Борду и Сары-Тор находятся на территории концессии золотодобывающего рудника Кумтор, главного бюджетообразующего предприятия Кыргызстана, и мониторинг изменения этих ледников позволяет определить степень влияния на них горнорудных работ", - подчеркнул российский ученый.

В частности, добавил он, главный карьер месторождения расположен на месте языковой части ледника Давыдова, и фактически частичное уничтожение этого ледника является беспрецедентным случаем в мировой практике. В этой связи перед специалистами поставлена задача разработать прогноз естественного восстановления ледника вслед за прекращением добычи золота после 2023 года.