ГКНБ задержан член ЦИК Акылбек Эшимов

Сотрудниками ГКНБ КР по делу о мошенничестве задержан член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов "А.Э.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, в ГКНБ с заявлением обратился гражданин "А.Д." о принятии мер в отношении действующего члена ЦИК КР "А.Э.", который вступив в сговор с одними из лидеров политической партии "Кыргызстан", в июне 2020 года получил от заявителя денежные средства в сумме 550 000 долларов США за его включение в первую пятерку кандидатов в депутаты от вышеуказанной партии на выборах в парламент страны, намеченных на осень 2020 года.

Однако отмеченные лица, не выполнив взятые на себя обязательства, вернули из указанной суммы 300 000 долларов США гражданину "А.Д.", а 250 000 долларов США присвоили, тем самым причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

11 сентября 2021 года с учетом особого статуса "А.Э.", как члена ЦИК КР, он был уведомлен Генеральным прокурором о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР и доставлен в Первомайский районный суд г.Бишкек для решения вопроса об избрании меры пресечения.

В этот же день, с учетом тяжести совершенного преступления и невозмещенного ущерба, Первомайским районным судом г.Бишкек было принято решение об избрании в отношении "А.Э." меры пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО ГКНБ на весь период следствия.

Одновременно с этим, ГКНБ считает необходимым обратить внимание политических сил, намеренных принять участие в предстоящих парламентских выборах, о недопустимости нарушения избирательного законодательства и необходимости искоренения политической коррупции", говорится в сообщении ведомства.

Предположительно речь идет о члене ЦИК КР Акылбеке Эшимове.