Военные Кыргызстана вошли в штаб стратегического учения "Запад–2021"

На полигоне Мулино в Нижегородской области развернут штаб коалиционной группировки войск вооруженных сил семи государств. Она создана в рамках начавшегося совместного стратегического учения (ССУ) "Запад–2021"

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в составе этого штаба к работе по планированию и подготовке совместной сухопутной операции приступили представители командования Западного военного округа ВС РФ и воинских контингентов вооруженных сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

Также задействованы офицеры оперативных групп вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки.

Для обеспечения работы органа управления коалиционной группировкой войск в штабе развернуты современные средства связи, мультимедийное оборудование, автоматизированные рабочие места, позволяющие в режиме реального времени следить за ходом подготовки и ведения войсковой операции.

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил РБ и РФ в текущем году.

Практические действия войск проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Беларуси.

Всего в ССУ "Запад-2021" принимают участие до 200 тысяч военнослужащих. Также будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тысячи военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.