В ЕАЭС готовятся договора по созданию единых энергорынков

Обсуждение концептуальных вопросов по двум международным договорам, которые необходимо принять для создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, состоялось на площадке Евразийской экономической комиссии с участием министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова и заместителей министров профильных ведомств стран-участниц ЕАЭС.

Напомним, что ранее на уровне глав государств стран евразийской "пятерки" утверждены Концепция и Программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Такой же пакет документов принят по общему рынку газу. Следующим важным этапом станет принятие международных договоров по формированию общих рынков газа, а также нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Это необходимо, чтобы выстроить общую правовую систему для запуска общих рынков.

Работа по формированию общих рынков и гармонизации национальных законодательств ведется с учетом базовых принципов, предусмотренных Договором о ЕАЭС. Один из основных - обеспечение рыночного ценообразования на нефть и нефтепродукты, повышение его прозрачности. Общие рынки должны заработать с 1 января 2025 года.

Совещание прошло в рамках подготовки к заседанию Совета ЕЭК, которое состоится 14 сентября.