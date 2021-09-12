ЦИК КР: Схемы и границы избирательных округов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, согласно конституционному Закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, публикует официальную схему и границы избирательных округов для голосования по мажоритарной избирательной системе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Согласно законодательству, при образовании избирательных округов были соблюдены следующие требования:

примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей, как правило, не более чем на 20 процентов; избирательный округ составляет единую территорию, не допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий. при соблюдении указанных требований, как правило, учитывается административно-территориальное деление республики.

Для образования одномандатных избирательных округов, ЦИК основывалась на данных, которые согласно требованиям законодательства, представлены уполномоченными государственными органами в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами, органами местного самоуправления.

Каждый округ формируется с примерным количеством 100 476 избирателей +/- 20%.

Исходя из вышеизложенного, схема разделения числа округов по областям следующая: