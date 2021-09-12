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В Бишкеке открылся образовательный комплекс "Маариф"

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- ВБ
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Вчера, 11 сентября 2021 года, министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев принял президента и члена правления Фонда "Маариф" Бирол Акгюна и Махмут Мустафа Оздиля. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи Глава МИД поздравил гостей с открытием в Бишкеке современного образовательного комплекса "Маариф" и подчеркнул, что открытие образовательного комплекса "Маариф" в Кыргызстане является большим вкладом в развитии образования и лучшей инвестицией в светлое будущее страны. С удовлетворением отметил, что новый образовательный комплекс отвечает всем современным стандартам, предъявляемым к учебным заведениям подобного класса.

В свою очередь Президент Фонда "Маариф" Б.Акгюн поблагодарил Министра за прием и поздравления, а также выразил отдельную благодарность Министерству иностранных дел КР за оказанное содействие в подписании Соглашения по открытию и функционированию частных образовательных учреждений "Маариф" в Кыргызской Республике.

Справочно: Соглашение между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Турецким Фондом "Маариф" по открытию и функционированию частных образовательных учреждений "Маариф" в Кыргызской Республике было подписано в рамках рабочего визита Министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева в Турецкую Республику 10 ноября 2020 года.

Вместе с тем, Глава Фонда "Маариф" отметил, что на данный момент школа полностью готова функционировать и с 15 сентября 2021 года начать обучение в соответствии с решением уполномоченных органов КР. Дети данного образовательного учреждения будут обучаться, согласно государственным образовательным стандартам КР на кыргызском и русском языках, а также мировым образовательным стандартам по международной программе системы "Кембридж" на английском языке. Бирол Акгюн проинформировал о дальнейших планах Фонда, в частности о планируемых в перспективе открытий образовательных комплексов "Маариф" в регионах страны –ориентировочно на следующий учебный год в городе Ош, возможно с охватом детей из Баткенской, Джалал-абадской и Ошской областей, и в среднесрочной перспективе других областях Кыргызстана.

Министр Р.Казакбаев отметил важность открытия образовательных учреждений Фонда в регионах республики, в особенности на данном этапе в Баткенской области для обеспечения социальной поддержки населению. Также Глава внешнеполитического ведомства выразил просьбу рассмотреть возможность предоставления льготных условий к образованию в школах "Маариф" лицам, с низким социальным положением (дети-сироты) и особо одаренных детей из регионов республики.

В завершении, Стороны выразили готовность к продолжению активного практического взаимодействия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в сфере образования".


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URL: https://www.vb.kg/406268
Теги:
МИД, Руслан Казакбаев, школа
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