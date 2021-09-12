Погода
$ 84.67 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

Таджики провели митинг в Нью-Йорке против действий талибов в Панджшере

148  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несколько десятков человек собралось в пятницу у нью-йоркской штаб-квартиры ООН на митинг в связи с ситуацией, складывающейся в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает ТАСС.

Его участники, представлявшие этнических таджиков, держали в руках национальные флаги Таджикистана и плакаты с критикой в адрес радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и призывами поддержать лидера сил сопротивления Ахмада Масуда, сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001).

По словам одного из организаторов акции Абдурахима Умарова, митингующие выступают за мир в Афганистане и нормализацию обстановки в Панджшере. "Пакистанские силы присоединились к талибам, совершающим нападения [в Панджшере] на беззащитных людей. Мы выступаем за восстановление справедливости и прекращение любых террористических актов в Панджшере и во всем Афганистане, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - <...> Мы хотим обратить внимание правительств и международных организаций, включая ООН, на эту проблему".

По данным Умарова, жители Панджшера не могут приобрести необходимые товары и продовольствие. Он призвал всемирную организацию и ключевые страны поддержать людей в этой провинции.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

В понедельник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил, что Панджшер полностью перешел под контроль движения, поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд сообщил, что противостояние продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны. Позднее источник ТАСС в Панджшере проинформировал, что интенсивные бои в регионе продолжаются, а большая часть жителей провинции из-за агрессивных действий талибов покинула свои дома и ушла высоко в горы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406272
Теги:
митинг, США, талибы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  