Бишкечанин описал трагические события 11 сентября 2001 года

11 сентября в США и во всем мире отметили 20-ю годовщину крупнейшего по числу жертв теракта в истории.

Как известно, 11 сентября 2001 года боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка – башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме четвертого, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания, пассажиры и экипаж смогли помешать террористам.

Жертвами терактов стали 2 977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но и еще 92 государств. В Нью-Йорке жертвами теракта стали 2 753 человека, в Пентагоне в Вашингтоне – 184 человека, 40 человек разбились рядом с Шанксвиллом.

Свидетелем теракта в Нью-Йорке стал бывший бишкекчанин Виталий Кузнецов, который в 2001-м работал в Нью-Йорке. Вечером того трагического дня он описал все, что видел, в письме родителям в Бишкек. Письмо Виталия Кузнецова предоставлено VB.KG для публикации профессором КРСУ Андреем Кузнецовым.

Публикуем письмо с минимальной редакционной правкой.

"11 сентября 2001.

То, что произошло сегодня в Нью-Йорке и Вашингтоне, не поддается никакому описанию.

Это невозможно прочувствовать или осознать по сообщениям информационных агентств и выпускам новостей, так как при "удаленном" наблюдении в любом случае присутствует ощущение "чужого горя".

Но когда ты видишь все своими глазами, когда от рушащихся зданий тебя отделяют какие-нибудь 500 метров, когда вокруг тебя вой сирен перекрывает крик и плач людей, то восприятие происходящего совершенно меняется.

Я уверен, что этот день навсегда оставит след в моем сознании, ибо присутствовать при событиях подобного характера и подобного размера мне никогда не приходилось. Очень надеюсь, что никогда больше не придется. Дай-то Бог!

Все началось с утра, была отличная погода, и начинался очередной рабочий день. Я ехал с другом на работу по 22-й дороге по направлению в Нью-Йорк.

Башни WTC (World Trade Center – Всемирный торговый центр) заметны издалека, так как они поднимаются высоко над всеми остальными небоскребами Нью-Йорка. Находясь еще на расстоянии 15 километров от Манхэттена, мы заметили дым, поднимающийся над северной башней (с антенной).

Сначала мы подумали, что горит что-то ближе и просто создается впечатление, что горит башня WTC, но по мере того, как мы приближались к Нью-Йорку, стало ясно, что горит именно WTC.

Сам факт пожара в WTC уже представляет собой чрезвычайное событие – тогда мы еще не знали о причине пожара. По мере того, как мы подъезжали к Манхэттену, дымовая завеса над небоскребами становилась все гуще и гуще.

По радио только начали передавать какую-то информацию. Никто толком еще ничего не знал. Вся информация поступала от людей, находящихся вблизи башен и рассказывающих по телефону о том, что происходит.

Через некоторое время, один из звонящих сказал, что видел, как самолет врезался в башню WTC, и возникло предположение, что произошла авиакатастрофа.

Тем временем, мы уже подъехали достаточно близко к Нью-Йорку, и попали в пробку на дороге перед Холланд-туннелем, который идет в Манхэттен.

С точки, где мы стояли в трафике, WTC был виден как на ладони.

В этот момент в южной стороне от Манхэттена появился достаточно большой самолет, летящий в сторону башен. Первое что пришло в голову – прибыл пожарный самолет.

Но через мгновение, самолет вошел в поворот, и врезался прямо в середину второй башни.

Это было как кино! Люди вокруг просто замерли, не веря своим глазам.

Огромный огненный шар разлетелся в стороны от южной башни WTC. Ощущение было, что это нереально. Такого просто не могло быть!

Очень медленно двигаясь в трафике, мы доехали до офиса. Уже стало ясно, что все это террористический акт.

Здание нашего офиса стоит прямо на берегу Гудзона, и все окна выходят на Манхэттен.

Войдя в офис, мы застали практически всех сотрудников смотрящими в окно. У всех были просто бледные лица, кто-то плакал.

У некоторых коллег близкие люди работали в районе WTC, и они просто "висели" на телефонах, пытаясь дозвониться и узнать хоть что-нибудь.

Очень скоро телефонная сеть оказалась перегруженной, и стало уже совершенно невозможно дозвониться ни на наземные телефоны, ни на мобильные.

Интернет-сайты новостных агентств от чрезмерной нагрузки также перестали отвечать.

Весь этот возникший информационный вакуум еще сильнее обострил ситуацию. Люди в нашем офисе стали просто терять самообладание.

В большом конференц-зале включили CNN, но в тот момент по-прежнему новостей было минимум.

Уже прошло более часа с того момента, как начался пожар в первой башне. Языки пламени были видны из окон.

И тут началось просто нечто кошмарное. Люди стали прыгать из окон WTC, примерно с этажей от 60-го и выше.

Один из наших друзей находился в этот момент в 3-х кварталах от WTC. Он рассказывает, что люди просто бежали в ужасе. Была самая настоящая паника.

Неожиданный крик кого-то у окна нашего офиса вернул наше внимание к Манхэттену. Южная башня WTC начала разрушаться и падать всей массой вниз. Огромные облака пыли на несколько сот метров поднялись над землей.

Манхэттен стал походить на зону боевых действий, ничего не стало видно. Через какое-то время кто-то снова закричал у окна.

Вторая башня так же развалилась, подняв еще больше пыли и дыма в воздух.

То, во что превратился в этот момент Манхэттен, поразило всех. Никто не мог сказать ни слова. Все просто смотрели в окно.

В этот момент, люди вокруг WTC в Манхэттене бежали по улицам, пытаясь скрыться от настигающего их облака пыли, пепла и дыма. Огромный шар просто разрастался во все стороны с огромной скоростью.

Параллельно поступали сообщения о взрыве Пентагона в Вашингтоне и о падении самолета в Пенсильвании.

В нашем офисе началась эвакуация. Всех людей вывели на улицу и попросили как можно скорее уезжать из окрестностей Нью-Йорка.

В Манхэттене же закрыли все мосты и тоннели, а людей направляли в верхнюю часть острова, подальше от WTC.

Люди уходили из Манхэттена пешком по Бруклинскому мосту. Также организовали переправу через Гудзон на катерах. Очередь на катера растянулась на мили, и некоторые люди простояли в очереди 4-5 часов.

По пути домой мы снова попали в пробку, в которой простояли около 30 минут.

Перед глазами у меня вновь и вновь появлялся тот самолет, подлетающий к башне и врезающийся в нее.

В другой момент я представлял себе салон этого самолета с людьми, подлетающими к башне, которых через мгновение не стало.

Вечером, через 8 часов пожара, обрушился третий небоскреб (7-я башня WTC).

Ущерб, который нанес стране этот теракт еще не оценен, но уже сейчас видно, что он будет огромным.

Тысячи человек погибли, тысячи раненых.

Страна оказалась практически парализована. Все границы закрыты, все полеты над США, в и из США были отменены, а их было запланировано 40 000 на этот день.

Биржи NASDAQ и NYSE закрыты, и не откроются и завтра.

Офисы тысяч компаний, имевших офисы в WTC, уничтожены. Уничтожены сотни самых крупных дата-центров мира, серьезно повреждены многие здания вокруг WTC (например, магазин Century-21 напротив WTC сгорел полностью), люди эвакуированы из крупных зданий по всей стране, все федеральные здания в Вашингтоне тоже закрыты, во многих городах США введено чрезвычайное положение.

Все войска приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Лишь бы не было войны!

Виталик".