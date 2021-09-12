ЦИК сделала заявление относительно задержания Акылбека Эшимова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики относительно задержания члена ЦИК Акылбека Эшимова по подозрению в совершении преступления по статье "Мошенничество" сделала заявление.

"В полномочия Центральной избирательной комиссии и ее членов не входят вопросы по выдвижению кандидатов от партий, ЦИК не вправе и не вмешивается в решение партиями таких вопросов.

Вопросы формирования списка кандидатов партий на выборы относятся к исключительной внутренней компетенции партий: партии самостоятельно формируют списки кандидатов на выборы и утверждают их на собственных съездах.

Таким образом, указанные в сообщении правоохранительных органов обстоятельства не имеют отношения к вопросам деятельности ЦИК КР.

ЦИК КР надеется на объективное и беспристрастное расследование со стороны компетентных органов", - говорится в заявлении ЦИК КР.