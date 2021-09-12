На международном молодежном форуме в РФ поддержан проект кыргызстанца

В Оренбурге завершился 6-й Международный молодежный форум "Евразия Global 2021". В нынешнем году участие в нем принимали 500 российских и иностранных лидеров молодежи из более 70 стран, включая Кыргызстан, к мероприятию в онлайн-формате присоединилось еще 1500 человек.

"Евразия Global". входит в число семи форумных площадок, за которыми в РФ закреплен статус федеральных. И проводится по инициативе правительства Оренбургской области, поддержанной президентом России. Организаторами выступают региональное правительство и Федеральное агентство по делам молодежи.

Выступившая во время церемонии закрытия директор форума Елена Мондрус заявила: "Наш форум проводится уже 6 лет! Мы сумели создать свои собственные традиции. В этом году у вас родилась идея создать сообщество амбассадоров форума "Евразия Global". В течении года ребята будут прорабатывать этот вопрос. На следующей "Евразии" мы вместе с вами примем эту концепцию. Приглашаем вас стать частью "Евразии Global".

За минувшие годы форум объединил более 4 тысяч молодых людей со всей планеты. Площадка стала востребованной для молодежи, увлеченной интересными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу. Насыщенная деловая программа предлагала участие в дискуссиях с экспертами, представителями органов государственной власти и бизнеса, деятелями науки и культуры, общественными лидерами.

На форуме прошло два грантовых конкурса: для отечественных и иностранных участников, оператором во втором случае выступает Национальный совет молодежных и детских объединений России в сотрудничестве с Федеральным агентством по делам молодежи. На протяжении минувших лет он остается единственной в России площадкой, дающей возможность получения грантовой поддержки иностранным физическим лицам.

В 2021 году в ходе заочного этапа конкурса поступило 92 заявки. В преддверии форума Фонд Горчакова организовал мастер-классы в онлайн-формате по подготовке заявок и повышению квалификации в сфере проектной деятельности. К финальному этапу на полях форума было допущено 28 проектов из 19 стран. Защиты проходили как в очном, так и в онлайн-формате.

В результате Фонд Горчакова, по его информации, поддержал проекты девяти участников. В их числе - Иван Иванов из Кыргызстана с проектом "Молодежный антитеррористический форум "Вместе за ЖИЗНЬ!"