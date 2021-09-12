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Кайрат Осмоналиев: В Баку планируется открытие Торгового дома Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 11 сентября 2021 года, при содействии Посольства Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике были организованы рад встреч с представителями бизнес-структур Азербайджана, председателем СЭЗ "АЛЯТ" Валехом Алескеровым и т.д. Об этом редакции VB.KG сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

По его словам, данное мероприятие было организовано в рамках участия делегации Кыргызской Республики на 10-й встрече Министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств

"В частности, по приглашению руководителей сети торговых домов "Моdatrend" и "Brand House" Э. Оружевым и Б.Жалаловым сотрудники МЭ КР, СЭЗ "Бишкек" и Посольства посетили ряд их торговых площадок.

В ходе встречи предприниматели ознакомили с потенциалом сети упомянутых брендов, перечнем реализуемых и производимых товаров, а также выразили интерес к изучению нормативно-технической базы открытия франшизы своих брендов на территории Кыргызской Республики.

По итогам встречи стороны договорились организовать следующую встречу в Кыргызской Республике в начале октября с посещением СЭЗ "Бишкек" и компетентных ведомств кыргызской стороны по существу вопроса инвестиции в Кыргызскую Республику и налаживания экспорта кыргызской текстильной продукции на рынки Азербайджана", - рассказал Осмоналиев.

Кроме этого, он сообщил, что в Баку планируется открытие Торгового дома Кыргызстана.

"Мы работаем над этим вопросом, - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане.


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URL: https://www.vb.kg/406288
Теги:
Азербайджан, инвестиции, Кайрат Осмоналиев, посол
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