Кайрат Осмоналиев: В Баку планируется открытие Торгового дома Кыргызстана

Вчера, 11 сентября 2021 года, при содействии Посольства Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике были организованы рад встреч с представителями бизнес-структур Азербайджана, председателем СЭЗ "АЛЯТ" Валехом Алескеровым и т.д. Об этом редакции VB.KG сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

По его словам, данное мероприятие было организовано в рамках участия делегации Кыргызской Республики на 10-й встрече Министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств

"В частности, по приглашению руководителей сети торговых домов "Моdatrend" и "Brand House" Э. Оружевым и Б.Жалаловым сотрудники МЭ КР, СЭЗ "Бишкек" и Посольства посетили ряд их торговых площадок.

В ходе встречи предприниматели ознакомили с потенциалом сети упомянутых брендов, перечнем реализуемых и производимых товаров, а также выразили интерес к изучению нормативно-технической базы открытия франшизы своих брендов на территории Кыргызской Республики.

По итогам встречи стороны договорились организовать следующую встречу в Кыргызской Республике в начале октября с посещением СЭЗ "Бишкек" и компетентных ведомств кыргызской стороны по существу вопроса инвестиции в Кыргызскую Республику и налаживания экспорта кыргызской текстильной продукции на рынки Азербайджана", - рассказал Осмоналиев.

Кроме этого, он сообщил, что в Баку планируется открытие Торгового дома Кыргызстана.

"Мы работаем над этим вопросом, - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане.