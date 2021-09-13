"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Очаровательная парочка

Фонд помощи бездомным животным и VB.KG ищут хозяев для милых щенков, которых вы видите на фото. Малышам по два месяца. Черненький – мальчик, серая пушистая – девочка. Мальчик уже получил прививку. Девочке ее скоро сделают. Фонд гарантирует также ее стерилизацию в возрасте 6-7 месяцев. Хотите познакомиться с ними ближе, звоните: 0(709)784-537.

Белянка ждет

"Добрые руки" ищут дом для собачки по имени Белянка. Наша красавица активная и жизнерадостная. Хорошая охранница. Животное здоровое, привитое, стерилизованное. На новое место жительства собачку привезут представители фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Активная Ава

А этого щенка-подростка зовут Ава. Перед вами очень активная персона – охранница и помощница. Животное здоровое, от блох и от глистов обработанное, привитое. Стерилизацию, которую нужно сделать через 2-3 месяца, гарантирует взять на себя фонд. Будущему хозяину Аву привезут домой. Телефоны: 0(709)784-537, 0(556)839-832.

Нора чужих не пустит

Нашу следующую кандидатку на усыновление зовут Нора. Это крупная молодая собака. Хорошая охраница. Лает басом. Чужих в дом не пустит! Животное здоровое, привитое, стерилизованное - гулять и рожать щенков не будет. В новый дом Нору привезут волонтеры "Добрых рук". Телефон для потенциальных владельцев Норы: 0(709)784-537.

Симпатяга Мурзик

Фонд помощи животным и VB.KG будут рады, если среди наших читателей найдется человек, который станет любящим и заботливым хозяином для трехмесячного котенка Мурзика. Это очень шустрый, игривый и любознательный малыш. Мурзик здоров, обработан от паразитов, прекрасно знает лоток. В еде не привередлив: ест и сухие корма для котят, и тушенки. Если Мурзик вам понравился, и вы готовы заботиться о нем, звоните: 0(555)767-507.

Разбирайте котят!

Маленькие милые котята, которых вы можете видеть на фото ниже, ждут звонка от будущих "мам" и "пап". Котятам два с половиной и три месяца. Есть мальчик и девочки. Все обработаны от паразитов. Приучены к лотку с наполнителем. Котята очень ласковые и игривые, а еще любят полежать на руках и помурлыкать. Едят вареную куриную грудку, мягкие корма для котят и сухой корм. Отдают таких красавчиков исключительно ответственным людям, понимающим необходимость посещения ветклиники и стерилизации девочек в возрасте семи месяцев. Если вы готовы взять на себя ответственность за маленькую жизнь, тогда набирайте: 0(555)767-507.

Счастливчик Персик

Обратите внимание на котенка-подростка по имени Персик. Ему четыре месяца. Два месяца назад Персик попал в руки волонтеров с травмой челюсти, у него также не было нижней губы. Котика прооперировали. Сейчас у Песика все хорошо. Он здоров, обработан от паразитов. По характеру Персик очень игривый и ласковый. В еде не привередлив. Отлично знает лоток. Хорошо, если его возьмут к себе люди, живущие в частном доме, так как Персик очень рвется на улицу. Если наш подопечный вам понравился, и вы готовы заботиться о нем, звоните по телефону: 0(555)767-507.

Позвоните Багире!

И последняя на сегодня кандидатка пристройство - Багира. Ей четыре месяца. Багира очень активная, игривая и ласковая кошечка. Здоровая, обработанная от паразитов. Прекрасно знает лоток. В еде не привередлива: ест и сухие корма для котят, и тушенки. Наша Багира очень любознательное создание, любит общаться с людьми. Эту красивую девочку мы отдадим только ответственным людям, понимающим нужность стерилизации. Если вы такой человек, и готовы заботиться о Багире долгие годы, тогда срочно звоните по следующему номеру: 0(555)767-507.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

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