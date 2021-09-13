Кыргызстан расширяет связи с Сибирью в межвузовской сфере

Еще одним партнером Кыргызстана в области высшего образования может стать Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург). О возможности налаживания его взаимодействия с вузами Кыргызстана шла речь в ходе встречи генерального консула КР в Екатеринбурге Руслана Бийбосунова с и.о. ректора РГПП Валерием Дубицким.

Дубицкий проинформировал о научно-образовательной деятельности университета, о дальнейших планах развития международного сотрудничества. И сообщил о возможности организации программ обучения и обмена студентами, подготовки преподавательских кадров для профессиональных учебных заведений, повышения их квалификации, подчеркнув готовность к установлению партнерских отношений с вузами и ссузами Кыргызстана.

В составе РГГП - пять институтов, один колледж, докторантура, аспирантура, четыре филиала в городах Свердловской области и за её пределами. Основной задачей института является подготовка педагогических кадров системы начального, среднего и высшего профессионального образования.

В свою очередь Руслан Бийбосунов отметил значение для кыргызско-российских отношений сотрудничества в сфере высшего образования. И рассказал об участии генерального консульства КР в такой работе, об уже существующем взаимодействии между университетами республики и Свердловской области, об учебе кыргызстанцев в ее вузах. Генконсул подтвердил готовность содействовать расширению и укреплению таких связей.

Высказанные в ходе встречи предложения, как сообщили в генконсульстве, в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в Министерство образования и науки Кыргызской Республики.

Свердловская область – один их тех российских регионов, с которым Кыргызстан уже в течение многих лет развивает активное сотрудничество по различным направлениям, включая образовательное. Сегодня около 500 граждан Кыргызстана обучаются здесь в высших и средне-специальных учебных заведениях, в том числе в ведущих учебных заведениях Уральского федерального округа. В их числе - Уральский государственный аграрный университет, Уральский государственный горный университет и другие.