Минобраз: Школы Кыргызстана готовы к началу учебного года

Во всех школах пройдут торжественные линейки: Минздрав не возражает чтобы линейки прошли во дворах школ, но если погода не позволит, то в актовых залах, но по графику. Об этом сегодня во время пресс-конференции о готовности общеобразовательных организаций к началу учебного года сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова

Она сообщила, что для начала учебы в традиционном формате были учтены два фактора. Во-первых, устойчивая эпидемиологическая ситуация. И во-вторых, не менее 70 вакцинированных педагогов.

"Более 70 процентов педагогов в детских садах уже вакцинировались, к этому же показателю подходят школы. Но отстают вузы, и чтобы их ускорить, в вузах открыты пункты вакцинации", - сообщила замминистра.

Также сохраняются санитарные нормы.

"В первую очередь чистота проветривание, уборка, независимо от региона должны быть умывальники для мытья рук. Самое главное все педагоги должны провести работу с родителями. Им нужно объяснять, что если ребенок плохо себя чувствует, то не надо идти на занятия а лучше сразу к врачу. На случай если всё-таки ребенок придет на занятия с недомоганием, то его выявят на входном фильтре. В случае симптомов болезни, такого ребенка сразу изолируют, конечно звонок родителю, и обратиться к медикам", - предупредила Ддусупбекова.

Также замминистра отметила, что из-за того, что прошлый учебный год прошел в дистанционном формате у многих учеников есть пробелы в знаниях.

"Для устранения этих пробелов в знаниях учащихся разработана программа, которая поможет корректировать знания. В каждой школе педагоги должны определить где есть пробелы и будут работать над их устранением", - отметила Надира Джусупбекова.