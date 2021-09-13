В школах Бишкека остается масочный режим

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции, посвященной началу учебного года ещё раз подтвердила, что масочный режим в школах столицы остается.

"Поскольку ношение масок прописано в обязательных алгоритмах эпидемиологов. Мы должны их соблюдать. Ношение масок обязательно. Мы полностью прислушиваемся к медикам. Наши педагоги прошли вакцинацию, но дети могут заразить одноклассников. В школах, где есть возможность классам оставаться в кабинете, будет сохранятся кабинетная система. Но между каждой сменой обязательно проветривание и влажная уборка. Также для в школах планируется установка рециркуляторов воздуха. Например, в Ленинском районе такие рециркуляторы уже установлены", - сообщила вице-мэр.