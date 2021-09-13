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В школах Бишкека остается масочный режим

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- Н Крайнова
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Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции, посвященной началу учебного года ещё раз подтвердила, что масочный режим в школах столицы остается.

"Поскольку ношение масок прописано в обязательных алгоритмах эпидемиологов. Мы должны их соблюдать. Ношение масок обязательно. Мы полностью прислушиваемся к медикам. Наши педагоги прошли вакцинацию, но дети могут заразить одноклассников. В школах, где есть возможность классам оставаться в кабинете, будет сохранятся кабинетная система. Но между каждой сменой обязательно проветривание и влажная уборка. Также для в школах планируется установка рециркуляторов воздуха. Например, в Ленинском районе такие рециркуляторы уже установлены", - сообщила вице-мэр.


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URL: https://www.vb.kg/406314
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан
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