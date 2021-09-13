Эмиль Ашымбаев министру экономики: Быть или не быть бизнесу в Кыргызстане?

Экономист, кризис-менеджер Эмиль Ашымбаев раскритиковал инициативы министра экономики и финансов Акылбека Жапарова. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью редакции VB.KG.

Недавно Вы объявили онлайн-митинг "СТОП, АУ", сделав вызов инициативам нынешнего министра экономики и финансов Жапарову Акылбеку Усенбековичу. И, надо сказать, что Вы получили поддержку большой аудитории. Пока конкретного ответа от министра не прозвучало. Скажите, пожалуйста, Вы уже определили конкретные проблемы, которые окажут негативное влияние на развитие бизнеса в стране?

Да, после тщательного анализа всех инициатив, можно определить 11 нововведений, которые отрицательно скажутся на развитии предпринимательства.

Ограничение выезда за пределы Кыргызской Республики физических лиц, руководителей организаций, имеющих налоговую задолженность. Данная инициатива накладывает ограничения на передвижение человека и нарушает его конституционные права. Таким правом обладают только судебные органы. Каким образом налоговые органы, ограничив право передвижения человека, заставят исполнить его налоговые обязательства? Тем более, учитывая уровень коррумпированности налоговой службы, не послужит ли это дополнительным фактором для проявления коррупционных схем? Дистанционный налоговый контроль. При развитии новых информационных систем, в принципе, этот метод проверки, может быть, и не плох. Но вы пробовали сейчас сдать отчет в налоговую онлайн? Это когда постоянно зависает система, когда ваши налоги перекинули "не туда, куда они направлялись", когда ваш бухгалтер часами сидит в налоговой, чтобы доказать, что налогоплательщик исправно исполнил свои обязательства. А кто даст гарантию, что ваши данные не будут использованы третьими лицами? Налоговая служба даст гарантию сохранения коммерческой тайны предприятия? Может, лучше усовершенствовать имеющуюся систему, а потом уже замахиваться на такие грандиозные планы? То есть на бумаге написано все красиво, не придерешься. Но как это будет в реальности? Найдутся ли такие герои, которые дадут допуск к своей информационной системе 24/7? Сомневаюсь. Взаимодействие налоговых органов с банками. Опять же, налоговый орган будет иметь право доступа ко всей информации клиента банка. О какой гарантии сохранения банковской тайны тогда может идти речь? По запросу налоговой службы Нацбанк должен предоставлять "документы и сведения, в том числе составляющие банковскую тайну, а также содержащие персональные данные физических лиц", полученные Нацбанком во время исполнения своих функций. Что мы получим в итоге? Отток клиентов из банка как физических лиц, так и юридических, среди которых есть и инвесторы. То есть нарушается юридический принцип, на котором и построена банковская система во всем мире. Наделение правоохранительными функциями органы налоговой службы. Наделение правоохранительными функциями налоговых служб – это прямой путь к созданию коррумпированной системы, что и стало причиной ликвидации Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, и превращает орган, который должен заниматься пополнением бюджета страны, в жандармерию. Кьюар-коды. Да, эта инициатива тоже подвергается критике. Как я и говорил ранее, невозможно заставить всех предпринимателей клеить QR-коды, поскольку немалая часть их – это те, кто торгует на стихийных рынках, и в большинстве случаев, это представители социально уязвимых слоев населения, внутренние мигранты, у которых даже нет прописки. Сегодня он есть, завтра нет. Но мне интересно, почему в системе 2GIS зарегистрировано свыше 53 тысяч точек, а в налоговой проходят только 13-14 тысяч? Наверное, это говорит о том, как работают наши фискальные органы – и снова коррупция… В проекте Налогового кодекса обозначено, что вводится режим оплаты НДС такими электронными компаниями, как Google, Facebook и др., оказывающими услуги на территории Кыргызстана в электронном виде. Также вводится специальный налоговый режим на деятельность в сфере электронной коммерции. На мой взгляд, чем заниматься расклейкой кьюар-кодов среди предпринимателей, это более-менее здравая инициатива. Но, опять-таки, разработан ли механизм? В пандемию многие компании понесли большие убытки, некоторые прекратили свою деятельность. Акылбек Усенбекович постоянно говорит о том, что разработан пакет антикризисных мер для бизнеса, пострадавшего в пандемию. Но при этом в новом Налоговом кодексе введено увеличение ставок единого налога при безналичном расчете, увеличение ставок по налогу с продаж. Например, увеличивается единый налог для сельскохозяйственной продукции, производства и торговли при безналичном расчете с 2% до 3%, а для остальных видов деятельности – с 3% до 5%. Предприятия будут платить налоги по этим ставкам. Но знаете, в итоге это ударит по карману конечного потребителя. Да, опять будет повышение цен на продукты, товары и услуги. Как предусмотрено увеличение доходов населения? И мы столкнемся с тем, что многие предприниматели либо уйдут в тень, либо переведут бизнес в страны с более лояльным налогообложением. Теперь рассмотрим ситуацию с IT-cектором. Как я и говорил ранее, новый кодекс предлагает увеличить подоходный налог наемных работников резидентов Парка высоких технологий с 5% до 10%. Положительно ли это отразится на развитии IT-индустрии в стране? И является ли это государственной поддержкой? Тоже сомнительно. Ответственность арендодателя по применению ККМ арендатором. Каким нормативно-правовым актом арендодателю разрешено исполнять функции налоговой службы? Лично у меня это вызывает ассоциации с доносами, принятыми в 1937-39 годах прошлого века, попросту во времена сталинских репрессий. А представьте, сколько гражданских исков спровоцирует это нововведение? От нарушения прав собственности до защиты гражданских прав. Правомерно ли такое новшество в рамках гражданского законодательства? Пункт 4 статьи 17 наделяет профильный комитет ЖК функциями Третейского судьи, то есть "Профильный комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики принимает решение о наличии или отсутствии противоречий между нормами настоящего Кодекса или отсутствии норм необходимых для регулирования налоговых правоотношений". Во-первых, профильный комитет ЖК, согласно закону "О регламенте ЖК КР", не наделяет профильные комитеты такими полномочиями, А во-вторых, согласно закону "О нормативных правовых актах", принятие НПА для устранения пробелов и коллизий находится в компетенции ЖК, но никак не профильных комитетов. И хотелось бы немного остановиться на судебных спорах налогоплательщиков и налоговых органов. Сразу скажу, создание налоговых судов – это опять-таки приведет к расходам бюджета, так как будет создана новая структура. Как показывает статистика, суды в основном поддерживают позицию налоговых органов. Например, в 2020 году из рассмотренных жалоб в пользу налогоплательщиков рассмотрено 1,7%, в пользу налоговой службы – 37,5%, отказано или возвращено без рассмотрения – 60,8%. То есть большинство решений принимаются в пользу бюджета. Соотношение в принятии судебных решений также показывает преимущество налоговых служб: 6,1% в пользу налогоплательщиков, 93,9% - в пользу бюджета. В этом вопросе мне близка позиция Антикоррупционного Делового Совета при Президенте КР: для разрешения экономических споров повышать квалификацию судей.

Недавно я прослушал интервью Акылбека Жапарова на прошедшем кыргызско-российском форуме, где он презентовал новый налоговый кодекс как возможность бизнесу право выбора. Но после анализа проекта в отношении бизнеса в Кыргызстане вспоминается только шекспировское: быть или не быть? Вот в чем вопрос…