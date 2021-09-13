В Москве не хватает порядка 200 тысяч трудовых мигрантов

В Москве по-прежнему ощущается нехватка трудовых мигрантов. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться", - отметил Ефимов.

По его словам, нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг.

Проблема усугубляется и перетоком части мигрантов в другие сферы, прежде всего в сервисную. Как сообщал ранее президент ГК "Интеко" Александр Николаев, после того как строительные компании вновь стали ввозить в Россию строителей, до трети из них идут работать в сферу доставки и другие отрасли. "То есть приезжают по заявке строителя, а потом идут в курьеры, где зарплата повыше, кто куда", - констатировал Николаев

По его словам, это стало "колоссальной проблемой" для строительной отрасли.

Ранее первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин говорил, что Министерство строительства и ЖКХ РФ прорабатывает вопрос ввоза трудовых мигрантов на стройки на чартерных поездах. Однако уточнил, что запуску соответствующего механизма препятствуют действующие коронавирусные ограничения. Кроме того, по словам Ломакина, необходимо учитывать законодательство стран, из которых планируется ввозить рабочих.

В свою очередь, председатель комитета "Деловой России" по строительству Владимир Кошелев полагает, что российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения зарубежной рабочей силы. "Нам катастрофически не хватает людей на стройках. Как минимум надо 600 тыс. специалистов разных направлений", - поделился Кошелев.

А глава наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Степашин считает, что проблема нехватки рабочих в России началась ещё после распада СССР, а не из-за пандемии COVID-19.

"Мы действительно серьезно потеряли кадровый потенциал. Несмотря на то, что мы активно готовим специалистов, нам не хватает на сегодняшний день 1,2 миллиона рабочих рук", - заявлял Степашин.