В Бишкеке уже начались заторы, а строители тянут с ремонтом дорог (фото)

Постепенно подходит к концу строительный сезон. А вместе с ним заканчивается терпение у горожан, проживающих вдоль улиц, которые подрядчики никак не могут отремонтировать. В их числе такие артерии, как Ажыбека Баатыра и Шота Руставели.

Обе указанные дорожные артерии ремонтируются в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Улица Ажыбека Баатыра от Джунусалиева до проспекта Чингиза Айтматова была закрыта на ремонт в числе первых еще 15 марта. Месяцем позже, 15 апреля, китайские подрядчики приступили к ремонту отрезка Шота Руставели от Ажыбека Баатыра до Гагарина.

Тогда казалось, что Ажыбека Баатыра будет сдана в эксплуатацию одной из первых, если не самой первой. Ведь участок относительно небольшой. Да и с Шота Руставели проблем не должно было возникнуть. Но, видимо, у китайских строителей что-то пошло не так.

Первый раз корреспондентская группа VB.KG побывала на ремонтируемых магистралях 14 мая (спустя два месяца после закрытия Ажыбека Баатыра и месяц Руставели). К тому времени на обеих дорогах и тротуарах вдоль них было полностью снято старое покрытие. На первой даже установили бордюры, а на второй провели бетонирование отрезков арычной сети, которые проходят под проезжей частью. В общем, работа, в принципе, шла нормальными темпами. Хотя еще тогда бросилось в глаза отсутствие большого скопления рабочих и специальной техники.

Второй выезд состоялся 8 июля, и сразу стало понятно, что за прошедшие почти два месяца мало что изменилось. На обеих дорогах все также велись земляные работы. Хотя на отдельных улицах, перекрытых с ними в одно время, уже лежал новый асфальт. Подчеркнем, что на тот момент Ажыбека Баатыра ремонтировали уже почти 4 месяца, а Шота Руставели 3. И опять же насторожило отсутствие скопления рабочих и техники. Фото можно посмотреть по прикрепленным ссылкам.

Ну а сегодня мы наведались на обе дороги в третий раз. Поводом стал тот факт, что в скором времени начинается новый учебный год. Следовательно, количество машин на дорогах значительно увеличиться. А перекрытые магистрали будут усиливать и без того не слабые заторы.

Так вот на Ажыбека Баатыра закатали только первый слой асфальта. Правда, пешеходные дорожки, за исключением некоторых участков, тоже заасфальтированы.

То есть, спустя полгода работы этот небольшой отрезок дороги по-прежнему не готов! Местные жители уже устали искать пути для подъезда к своим домам, так как строители перегораживают то один маршрут, то другой. При этом непонятно, почему молчит мэрия, которая должна контролировать продвижение ремонта и подгонять дорожников.

На Шота Руставели от Ажыбека Баатыра до Ахунбаева до сих пор проводятся земляные работы. И это также вызывает раздражение у горожан. Ведь у китайских подрядчиков было предостаточно времени, чтобы полностью завершить реконструкцию магистрали.

Благо, оба указанных отрезка не делают погоды в плане дорожного движения. Они лишь портят нервы многочисленным бишкекчанам, которые здесь живут. А вот участок Руставели от Ахунбаева до Гагарина – другое дело. Он является альтернативой вечно перегруженному проспекту Чингиза Айтматова. И, слава богу, его уже открыли для проезда транспорта.

Магистраль полностью готова, включая тротуары. Исключением является небольшой кусок пешеходной дорожки на пересечении с Сухомлинова. Кроме того, строители не везде убрали бетонные блоки, перегораживавшие проезд с других улиц. Их просто оттащили в стороны.

В целом, отремонтированные части улиц оставили приятное впечатление. Но положительные эмоции смазываются слишком затянутыми сроками. И больше всего возмущает, что позицию "моя хата с края" выбрал бишкекский муниципалитет.

Напомним, вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года, за которые подрядчик в лице China Road and Bridge Corporation построит 5 мостов и отремонтирует 60 улиц протяженностью более 70 километров. Часть артерий будет расширена, а некоторые их участки создадут с нуля. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР.