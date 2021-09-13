Кыргызстан участвует в решении миграционных проблем в СНГ

Эксперты стран СНГ согласовали Заявление глав этих государств о развитии в Содружестве сотрудничества в сфере миграции. Это произошло в ходе специальной конференции, прошедшей в видеоформате, участие в которой приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана м Исполнительного комитета СНГ.

Предусматривается, что принятие Заявления поспособствует совершенствованию договорно-правовой базы в сфере миграции, укреплению сотрудничества в вопросах миграционной политики, поможет активизировать взаимодействие по регулированию миграционных процессов на пространстве Содружества. Речь идет и об актуализации подходов при заключении двусторонних документов о реадмиссии и организованном наборе граждан для осуществления трудовой деятельности, что позволит скоординировать действия при выработке совместных мер по вопросам миграции.

Планируется, что документ будет рассмотрен 15 октября 2021 года на очередном заседании Совета глав государств СНГ. В этой связи экспертами также согласованы соответствующие проекты решений этого Совета и Совета министров иностранных дел Содружества, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Немного ранее другая рабочая совместная группа продолжила работу по актуализации Концепции поэтапного формирования общего рынка труда в СНГ и регулирования миграции рабочей силы. Эти усилия предпринимаются в соответствии с Планом мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В документе прописаны задачи по определению согласованных подходов к созданию правовых и институциональных условий для рационального использования трудового потенциала стран-партнеров, а также свободного перемещения рабочей силы, адаптации мигрантов к требованиям и обычаям государства трудоустройства.

Результаты такой работы будут проанализированы на очередном заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ в октябре текущего года.

Напомним, что в апреле Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла Модельный миграционный кодекс, который регулирует общественные отношения, возникающие в связи с миграционными перемещениями на пространстве Содружества.

Как сообщала секретарь Постоянной Комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека Евгения Владимирова, Ассамблеей к сегодняшнему дню принято более 20 модельных (имеющих рекомендательный характер акт, принимаемых в целях гармонизации и сближения законодательства государств СНГ) законов и других рекомендательных документов в сфере миграции. В их числе - модельные законы "О миграции" "О деятельности частных агентств занятости", Концепция общего миграционного пространства и другие.

Что касается Модельного миграционного кодекса, то он содержит специальную главу "Организованный набор иностранной рабочей силы и особенности его регулирования" и дает важные рекомендации для органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере миграции и в сфере труда и занятости населения. Среди них - формирование и регулярная актуализация перечня профессий, востребованных на национальном рынке труда; информирование компетентных органов иностранного государства о перечне профессий для привлечения иностранных работников, информирование иностранных граждан о возможности трудоустройства на территории другой страны в порядке организованного набора; содействие в разработке требований к профессиональной квалификации профильных специалистов, определение порядка прохождения независимой оценки квалификации на соответствие указанным требованиям.

Активное участие в разработке всех этих документов принимали и принимают и специалисты Кыргызстана.