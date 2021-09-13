На законы КР им плевать: Centerra пытается объявить Кумтор банкротом в США

Не будет преувеличением сказать, что буквально каждая попытка Кыргызстана пересмотреть договор с Centerra Gold. по Кумтору, сопровождалась масштабной информационной атакой, инициированной канадскими инвесторами, через лояльные отечественные СМИ. В статьях про то, почему республика не должна стараться вернуть под свой контроль месторождение, выдвигался "железобетонный": КР обязательно проиграет канадцам в арбитражном споре.

В 2017 году премьер-министр Сапар Исаков, едва не заключивший с канадцами очередной невыгодный для Кыргызстана договор, так сильно хотел убедить депутатов в невозможности выиграть судебную тяжбу у Centerra, что даже ссылался на мнение международных консалтинговых компаний.

"Компания King & Wood Mallesons заключила, что мы однозначно проиграем арбитраж. Кыргызстан будет вынужден выплатить около 2 миллиарда долларов. Мы должны думать о будущем Кыргызстана", - заявлял Исаков в парламенте.

Народные избранники, впрочем, не особо поверили тогдашнему главе кабмина, назвав его адвокатом канадской кампании.

Centerra Gold Inc., к слову, действительно, инициировала арбитражное разбирательство против правительства КР после того, как правительство ввело в мае внешнее управление на руднике.

Причем, судя по всему, ответственные лица оценивают шансы Кыргызстана выиграть, как высокие. Канадцам придется отбиваться по трем линиям атаки со стороны нашей республики. Первая линия – колоссальный ущерб экологии, уничтожение ледников. Вторая – уголовные дела против менеджмента, возбужденные ГКНБ. И третья линия - это использование менеджментом компании денег для подкупа кыргызских чиновников.

Ранее Акылбек Жапаров заявлял, что израильская юридическая фирма Yoram Muszkat & Law Firm готова доказать факт подкупа. Кроме того, очевидно, немалый вклад в эту доказательную базу должен был внести бывший президент Аскар Акаев, который как он сам заявлял СМИ, именно для этого прилетал в Кыргызстан.

Надо отметить, что Centerra Gold Inc. со своей стороны одним лишь иском в арбитраж не ограничилась. В июне ее дочерние компании "Кумтор Оперейтинг Компани" и "Кумтор Голд Компани" (КГК) обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства.

Абсурд? Конечно же. Дело в том, что ЗАО "Кумтор Голд Компани" - компания, работающая и зарегистрированная на территории Кыргызстана. Это означает, что прежде всего, на нее распространяется действие национального законодательства. Тем не менее, канадцы почему-то считают, что вопрос о банкротстве кыргызских компаний должны решать в США.

На деле же, как объясняют юристы КГК, суд Нью-Йорка не может рассматривать дело компании, которая на 100 процентов относится к Кыргызстану. А ЗАО "КГК" и ЗАО "КОК" являются кыргызскими компаниями, ведущими деятельность в Кыргызской Республике, которые в своей деятельности руководствуются кыргызским законодательством. Вся деятельность, активы и сотрудники "Кумтора" находятся в Кыргызской Республике.

Кроме того, у Centerra в принципе не вправе инициировать иск по банкротству в отношении КГК.

"В соответствии с уставом ЗАО "Кумтор голд компани" и согласно законодательству Кыргызстана, Centerra Gold не обладала необходимыми корпоративными полномочиями для подачи исков. Кроме того, закон о внешнем управлении приостановил деятельность совета директоров и общего собрания КГК до того, как Centerra Gold провела свое так называемое общее собрание акционеров", - говорят юристы.

В связи с этим, КГК подала в суд Нью-Йорка ходатайство с требованием отклонить суд о банкротстве и инициировала судебные процессы внутри республики, чтобы признать незаконными действия и решения Centerra Gold незаконными.

Юристы компании, помимо прочего также рассказали, что подача заявления о банкротстве была выполнена канадскими инвесторами с нарушением принципа добросовестности. Компания провела в конце мая незаконное собрание акционеров и инициировала процесс о банкротстве в качестве единственного акционера.

"Это не соответствует требованиям устава ЗАО "Кумтор голд компани" и кыргызского законодательства. Полномочия Centerra Gold как акционера на этот момент уже были приостановлены ", - заявляют в "Кумтор Голд Компани".

Помимо отсутствия необходимых корпоративных полномочий, что уже само по себе является основанием для отклонения дела, есть и другие факты, главный из который заключается в том, что ЗАО "Кумтор голд компани" не является неплатежеспособной компанией! Активы ЗАО превышают его долги почти на миллиард долларов. Так с чего же, КГК объявлять банкротом?

В ЗАО "Кумтор голд компани" считают, что инициированный Centerra Gold судебный процесс - это неудачная попытка защитить саму себя от последствий за серьезные нарушения законодательства Кыргызстана (включая законы об охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности