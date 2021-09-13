Начались кыргызско-российские учения по использованию беспилотников

В Чолпон-Ате сегодня, 13 сентября, начались кыргызско-российские учения по использованию беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР.

В торжественном открытии учений приняли участие члены кыргызской делегации во главе с заместителем министра внутренних дел Нурбеком Абдиевым, делегация Российской Федерации, в составе которой были сотрудники МВД, Росгвардии, МИД, а также ведущие российские производители и представители Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике.

На учениях будут отрабатываться задачи по розыску преступников, поиску без вести пропавших, картированию ареалов произрастания дикорастущей конопли, а также осуществлению захвата и сопровождению движущихся объектов с помощью БПЛА и иные задачи. Основная цель учений - обмен опытом по использованию беспилотных летательных аппаратов для повышения эффективности оперативно-служебной работы правоохранительных органов.

Итоги учений подведут в ходе выездного заседания Государственного координационного комитета по контролю наркотиков. Оно запланировано на 17 сентября. А еще в рамках учений планируют провести выставку, на которой будут представлены последние разработки специализированного оборудования, в том числе БПЛА от фирм производителей России.