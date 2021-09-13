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Мусорная свалка в центре города

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В Бишкеке на улице Ибраимова недалеко от пересечения с проспектом Жибек Жолу образовалась стихийная мусорная свалка.

Жители Ибраимова наблюдают эту картину уже почти год. Они заключили договор с частной мусороуборочной компанией, которая приезжает два раза в неделю, но кучи множатся каждый день. С раннего утра люди, проезжающие на машинах и пешеходы, спешащие на работу, именно сюда, под забор частного дома, сбрасывают многочисленные пакеты с мусором. Говорят, что отходы выбрасывать больше некуда.

"Поблизости находится ЦОН, но вид этой кучи и запахи портят облик города. Если мусор некуда девать, то хотя бы поблизости организуйте цивилизованную площадку для сбора мусора. Но на свалку не реагирует Свердловский акимиат или Санитарная экологическая инспекция мэрии?" – задаются вопросом горожане.


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URL: https://www.vb.kg/406341
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