В Иссык-Кульской области проходят мероприятия по борьбе с торговлей людьми

На территории Иссык-Кульской области проходят мероприятия по борьбе с торговлей людьми. Кабинет Министров Кыргызской Республики и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке запустили первое Национальное симуляционное упражнение по борьбе с торговлей людьми, которое проходит с 6-10 сентября 2021 года на территории Иссык-Кульской области в с. Корумду. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В открытии данного мероприятия приняли участие заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова, заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики полковник милиции Нурбек Абдиев, глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке посол А. Рогов.

В своем докладе заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики полковник милиции Нурбек Абдиев отмечая важность проводимого мероприятия, подчеркнул, что МВД совместно с государственными органами, международными организациями и организациями гражданского общества проводит в настоящее время активную и целенаправленную работу по созданию эффективных механизмов противодействия торговли людьми.

В мероприятии принимают участие более 70-ти специалистов, в том числе 17 сотрудников Министерства внутренних дел, а также представители Генеральной прокуратуры, Министерства здравоохранения и социального развития, Трудовой инспекции, организаций гражданского общества, независимых экспертов. Первое Национальное симуляционное упражнение по борьбе с торговлей людьми ориентировано на усиление межведомственного взаимодействия и сотрудничества в рамках Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми принятого постановлением Правительства Кыргызской Республики №493 от 19 сентября 2019 года.

В ходе мероприятия разыгрываются ситуации по преступлениям, связанным с торговлей людьми, в частности трудовой и сексуальной эксплуатации, где на практике налаживается взаимодействие и сотрудничество правоохранительных органов, социальных служб и НПО. Одним из важных результатов было возбуждение нескольких уголовных дел органами внутренних дел и своевременная социальная помощь выявленным жертвам торговли людьми со стороны социальных служб и НПО.

Учения проводятся в рамках исполнения Государственной программы Кабинета Министров Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми на 2021-2024 годы, где Министерству внутренних дел отведена особая роль как разработчику Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми.

Проводимые обучающие мероприятия являются одним из компонентов продолжающейся 100-дневной информационной кампании, приуроченной к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, проходящей под девизом: "Вместе остановим торговлю людьми"!

МВД Кыргызской Республики является координирующим органом по реализации Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми с акцентом на нужды и потребности жертв торговли людьми. По итогам симуляционного упражнения всем участникам будут вручены сертификаты".