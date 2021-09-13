Кыргызские военные примут участие в учениях ШОС в России

Под Оренбургом, на военном полигоне Донгуз стартуют международные учения ШОС "Мирная миссия-2021". Они, как сообщают российские СМИ, будут проходить с 11 по 25 сентября с участием военных из стран Шанхайской организации сотрудничества - Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана

В Донгузе собралось в общей сложности свыше 4 тысяч представителей Вооруженных сил данных государств. Им предстоит в составе коалиционной группировки войск подготовить и провести антитеррористическую операцию. При этом партнеры России из Китая и Казахстана будут использовать собственную технику, которую доставили специально доставили на полигон. Представители других стран получат технику от принимающей учения стороны.

На учениях "Мирная миссия-2021" задействуют и авиацию. Сражаться с условным противником будут с помощью истребителей бомбардировщиков СУ-34, вертолетов МИ-8, военно-транспортных самолетов Ил-76 и самолетов-разведчиков СУ-24МР.

В Оренбург военные прибывали железнодорожным и воздушным транспортом. Первый эшелон китайских военных был доставлен на место еще 6 сентября.

Учения "Мирная миссия" проводится один раз в два года в рамках Соглашения между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года. В сентябре 2016 года такие маневры состоялись в Кыргызстане. Они проходили на высокогорном военном полигоне "Эдельвейс" с участием подразделений вооруженных сил Китая, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В составе объединенной группировки войск было задействовано около 2 тысяч военнослужащих, до 300 единиц боевой техники и 40 единиц боевой авиации. За ходом маневров наблюдали более 30 представителей военно-дипломатического корпуса из 15 стран, сотрудники международных организаций.

Как отмечалось, "Мирная миссия-2016" показала, что ШОС уделяет большое внимание совместным антитеррористическим учениям, и противодействие новым вызовам и угрозам "является общей задачей всех государств, заинтересованных в установлении международного мира и стабильности".