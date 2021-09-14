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Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке (видео)

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил работу общественного транспорта в Чите.

Накануне во время прямого эфира школьница Эвелина пожаловалась ему, что вынуждена ежедневно мерзнуть, ожидая автобус.

После этого глава региона выехал на конечную остановку маршрута № 35, но за час, который он там провел, никто не приехал.

"Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят", - сообщил Осипов в инстаграме.

Он попросил руководителя городской администрации Александра Сапожникова исправить ситуацию и наказать виновных.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/406350
Теги:
маршрутки, Россия
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