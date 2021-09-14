Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке (видео)

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил работу общественного транспорта в Чите.
Накануне во время прямого эфира школьница Эвелина пожаловалась ему, что вынуждена ежедневно мерзнуть, ожидая автобус.
После этого глава региона выехал на конечную остановку маршрута № 35, но за час, который он там провел, никто не приехал.
"Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят", - сообщил Осипов в инстаграме.
Он попросил руководителя городской администрации Александра Сапожникова исправить ситуацию и наказать виновных.
Источник: РИА новости