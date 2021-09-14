Какие дороги в Бишкеке еще на ремонте, а какие открыты для проезда

В Бишкеке продолжается ремонт дорог. По линии Управления капитального строительства, продолжается ремонт на 27 улицах протяженностью 26,95 км. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Укладка нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия ведется на 11 улицах, протяженностью 12,3 км:

улица Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы Шабдан Баатыра; улица Новая от улицы Ленская до улицы Жениш в жилом массиве "Жениш"; улица Туголбай-Ата от улицы Орозбекова до улицы Ибраимова; улица Кулатова от улицы Каракульской до улицы Байтик-Баатыра; улица Архитекторов от улицы Киргизская до МЧК в жилом массиве "Ак-Босого"; улица Ажибек Баатыра от улицы Жунусалиева до проспекта Манаса; улица Баба-Ата от улицы Бакаева до улицы Садырбаева; улица Шералиева от улицы Жайыл Баатыра до улицы Ахунбаева; улица Култегин от улицы Гидростроителей до улицы Энесай-20 в жилом массиве "Энесай"; улица Турусбекова от улицы Ташкентская до улицы Щербакова; улица Абдымомунова от проспекта Манаса до улицы Т. Молдо.

На 9 улицах протяженностью 8,95 км ведутся земляные подготовительные работы под укладку асфальтобетонного покрытия.

Открыты для проезда улицы:

улица К. Карасаева от улицы Байтик-Баатыра до улицы Б. Юнусалиева; улица Стадионная от улицы Ы. Абдрахманова до Магистральной в жилмассиве "Ынтымак"; улица С. Буденного от проспекта Чуй до улицы У. Салиевой; улица Жукеева-Пудовкина от улицы Т. Медерова до улицы Т. Кулатова; улица А. Матросова от улицы Т. Медерова до улицы И. Ахунбаева; улица Шота Руставели от улицы И. Ахунбаева до улицы Ю. Гагарина; улица М. Омуракунова (Ю. Гагарина) от улицы Т. Фрунзе до улицы Ашар.

Однако там продолжают обустраивать тротуары.

Дорожно-строительные работы завершены на 14 улицах столицы общей протяженностью 13,3 км.

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит дорожные работы на 11 отрезках улиц, общей протяжённостью 7 895 погонных метров.

По Октябрьскому району: В жилом массиве "Алтын-Ордо" ведутся по улице Алтын Ордо-3 и Алтын Ордо-6. На улице Алтын Ордо-3 завершены работы по планировке и уплотнению грунта, установлены дорожные бордюры, устанавливают лотки, скоро начнут асфальтировать проезжую часть. А по Алтын Ордо-6 проводятся геодезические работы, начаты работы по установке дорожных бордюров. В 7 микрорайоне от медицинского центра "Бона" до дома №6 ведутся работы по разработке корыта дороги и демонтажу старых бортовых камней и лотков.

По Свердловскому району: По улице Гражданской от Т. Айтматова до Курманжан Датка, протяженностью 870 погонных метров закончена кирковка растительного слоя, демонтажные работы, разработка корыта дороги, планировка уплотнения основания и положено два слоя асфальтобетонной смеси. Ведутся работы по подготовке к обустройству тротуаров и ирригационных сетей. Устанавливаем ирригационную систему по улице Веселой от Жибек Жолу до Салиева. Ведутся работы по подготовке корыта дороги. Установили дорожные бордюры и ирригационную сеть.

В Ленинском районе почти завершили ремонт улицы Шиш-Тобо от Джамгырчиева до Товарной, протяженностью 160 погонных метров. Также продолжаем ремонт улицы Кайназарова от Джамгырчинова до железнодорожной станции, протяженностью 160 погонных метров.

По Первомайскому району ремонтируем улицу Мыскал от Махатма Ганди до Мидин со строительством моста. А на улице Республиканской от Окраинная (БЧК) до Мыскал проведены работы по кирковке и засыпке грунта, установлены лотки.

Начали кирковку старого асфальта, демонтаж старой брусчатки на отрезке улицы Дыйкан от Месароша до Нарвской. А на улице Месароша от Месароша до Набережной ведутся работы по монтажу лотков.

Напомним, что вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года. По проекту будут реконструированы 60 улиц общей протяженностью более 70 километров, также запланировано строительство 5 мостов. Работы ведутся подрядной организацией China Road and Bridge Corporation за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.