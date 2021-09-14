Скоро в школу: Подключите выгодный тариф своему ребенку от О!

Подключайте своим школьникам льготный тариф от Мобильного оператора О! – "Окуучу".

Тариф создан специально для школьников, у него низкая стоимость и это одно из самых выгодных мобильных решений на рынке.

Помимо учёбы, дети любят и пообщаться, а в тарифе "Окуучу" полностью БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!. Кроме этого, БЕЗЛИМИТНЫЕ WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom и Google Classroom.

Есть всё необходимое для обучения

БЕСПЛАТНЫЙ доступ к порталам дистанционного обучения OKU.EDU.GOV.KG, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, moodle.inai.kg, ibilim.kg; БЕСПЛАТНЫЙ доступ в "Мой О!" к разделу "Мектеп" с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками, а также к образовательному онлайн-ресурсу "ЯКласс"; БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пакету "O!TV Обучение" в приложении O!TV для онлайн просмотра видеоуроков.

Выбирайте из двух вариантов подключения

с еженедельной оплатой за 95 сомов; или на 4 недели всего за 285 сомов.

Как подключить (вам понадобится свидетельство о рождении школьника)

• ОНЛАЙН. Подключайтесь удалённо в приложении "Мой О!". Скачайте приложение, зайдите в меню "Тарифы", где вы найдёте категорию "Для обучения". Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация.

• В O!STORE. Посетите ближайший O!Store. Все адреса офисов вы найдёте по ссылке.

• Если раньше уже проходили регистрацию, просто наберите команду *155*92#.

Родителям на заметку

1. Подключите бесплатную опцию "Мои номера" в приложении "Мой О!" – она подскажет, когда баланс ребёнка близок к нулю. Пополнить его баланс вы сможете сразу же через кошелек "О!Деньги"*. Ещё вы сможете следить за остатком гигабайтов и минут на номере вашего школьника, подключать необходимые услуги или менять ему тариф.

2. Подключите любой из сервисов "Где ты?" и "Где дети?". Они помогают определять местонахождение ребёнка за секунды. При необходимости он сам сможет сообщить свою локацию с помощью сигнала "Внимание, я тут!". Можно настроить график автопоиска, что помогает отслеживать координаты в выбранные дни недели. Это удобно, когда нужно быть уверенным, что ребёнок добрался до школы в установленное время.

Стоимости указаны с учетом всех налогов. Все подробности о тарифах и услугах вы можете найти на сайте o.kg.

Мобильный оператор О! – учимся вместе.

*Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.