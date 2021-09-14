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В московском метро появились указатели на узбекском и таджикском языках

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На станции "Лесопарковая" Бутовской линии московского метрополитена появились указатели на узбекском и таджикском языках. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

В источнике выложили фото, на котором видно, что на двери станции появилась навигация на двух иностранных языках. Одна из надписей сделана на кириллице, другая - на латинице.

Один из комментаторов под постом предположил, что это сделано для удобства приезжих, которые едут на автобусе от "Лесопарковой" до миграционного центра. Некоторые негативно отнеслись к нововведению и высказали позицию, что таджикам и узбекам не нужны отдельные надписи в метро. "Мигранты в России занимаются работой, на которую никто в стране не претендует, что в этом плохого?" - возразил один из юзеров.

Ранее московские власти заявили о нехватке трудовых мигрантов. В мэрии сообщили, что городу нужны около 200 тысяч иностранцев и выразили надежду, что ограничения на въезд в страну будут смягчаться.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/406363
Теги:
Москва
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