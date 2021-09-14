Все пятеро соучастников похищения Айзады Канатбековой приговорены к тюрьме

В отношении соучастников похищения Айзады Канатбековой вынесен приговор. Сегодня, 14 сентября, в Первомайской районном суде завершилось рассмотрение дела о похищении.

Суд прошел под председательством Салтанат Есенкуловой. Она зачитала приговор обвиняемым.

Так, все пятеро человек признаны виновными. Ажыкабыла Рысбай уулу, Сыймыка Молдосариева и Орузбека Нурумбетова суд приговорил к 7 годам лишения свободы. Замирбека Раманкулова и Кубаныча Токон уулу - к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Кроме того, суд взыскал со всех обвиняемых солидарно 100 тысяч сомов в пользу потерпевшей стороны.

Напомним, 5 апреля 27-летняя Айзада Канатбекова была похищена в Бишкеке группой молодых мужчин. Момент похищения попал на камеру видеонаблюдения кафе. Спустя два дня, 7 апреля, пастух сообщил о страшной находке на поле между селами Арашан и Чокморова. В машине, на которой увезли девушку ранее, находилось два трупа – Айзады и ее 36-летнего похитителя Замирбека Тенизбаева. Как выяснилось, девушка была изнасилована и после задушена.

Дело по убийству было прекращено в связи со смертью Замира Тенизбаева, который изнасиловав и убив девушку, свел счеты с жизнью.