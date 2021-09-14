Санпатруль столичной мэрии выявил нарушителей

Ежедневно командой санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

За нарушение требований по земляным работам были выписаны штрафы по статье 119-1 по части 1 на жителей улицы Юнусалиева и переулка Аламединский, компанию монтажного управления "СЭМ" и горожанку И. Карабекову. Сумма штрафа для физических лиц составляет 7 тысяч 500 сомов, для юридических – 23 тысячи сомов.

За сжигание запрещенных веществ был выписан прокол по статье 71 части 1 на строительную компанию "Мега строй" в размере 17 тысяч сомов. Нарушители вину не признали, дело направлено на административную комиссию.

За несоблюдение чистоты и порядка возле домов и офисов понесут ответственность товарищ А. Урканов и компания "Бурана Гранд" по статье 70 в размере от 3 до 13 тысяч сомов.

Сотрудники муниципалитета предупреждают горожан, предпринимателей и сотрудников организаций о необходимости следите за порядком возле домов и офисов, не выбрасывайте и не сжигайте мусор в неустановленных местах, ведь согласно правилам благоустройства столицы все обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте.

По вопросам бишкекчане могут обращаться по номерам:

- по Свердловскому району: 0551551745;

- по Октябрьскому району: 0505523832;

- по Первомайскому району: 0555404818;

- по Ленинскому району: 0554222213.