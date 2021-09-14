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Узбекистан освободил от въездного сбора граждан КНР, США и Вьетнама

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Узбекистан освободил от въездного сбора граждан КНР, США и Вьетнама, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на соответствующий указ президента.

В соответствии с документом, граждане КНР (в группе туристов), США и Вьетнама, достигшие возраста 55 лет и приехавшие в Узбекистан в туристических целях сроком не более 30 дней, освобождаются от сбора в размере 50 долларов.

Кроме того, теперь консульский сбор за оформление многократной визы сроком до 1 года иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в высших образовательных учреждениях в Узбекистане, взимается в размере 175 долларов, если иное не предусмотрено международными договорами Узбекистана, в том числе в случае применения принципа паритета.


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URL: https://www.vb.kg/406386
Теги:
Китай, США, Узбекистан
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