Узбекистан освободил от въездного сбора граждан КНР, США и Вьетнама, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на соответствующий указ президента.

В соответствии с документом, граждане КНР (в группе туристов), США и Вьетнама, достигшие возраста 55 лет и приехавшие в Узбекистан в туристических целях сроком не более 30 дней, освобождаются от сбора в размере 50 долларов.

Кроме того, теперь консульский сбор за оформление многократной визы сроком до 1 года иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в высших образовательных учреждениях в Узбекистане, взимается в размере 175 долларов, если иное не предусмотрено международными договорами Узбекистана, в том числе в случае применения принципа паритета.