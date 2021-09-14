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Бакетаев: За проверками стройобъектов могут скрываться коррупционные схемы

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- Алина Таирова
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Политолог Бакыт Бакетаев считает, что в Госстрое могут использоваться коррупционные схемы. Такие выводы он сделал после того, как Госстрой опубликовал список из 59 строящихся объектов, которым грозит снос, как незаконным и самовольным.

"Как могли эти объекты строиться без ведома надзорного органа, а теперь вдруг их обнаружили?" - задается вопросом Бакетаев, комментируя эту информацию VB.KG. Он считает, что это связано со сменой руководства Госстроя.

"Все эти дома сносить никто не будет. Это придирки и коррупция. Чтобы все бизнесмены пришли и отметились у нового руководства Госстроя, и дальше строились. Это определенная коррупционная схема, которая работает с еще с акаевских времен. В любом министерстве после кадровых изменений начинаются проверки. Я эту систему хорошо знаю, так как работал в агентстве по противодействию коррупции. Мы изучали этот вопрос, и я это говорю совершенно обосновано. По такому же принципу работало Министерство геологии. Когда туда приходил новый министр, он отменял все лицензии. Но вскоре все те же лицензии оставались у старых обладателей, понятно каким образом. То же самое в других министерствах. Надо прекратить это безобразие и придирки. И президент сказал: прекратите заниматься коррупцией, но чиновники продолжают это делать, прикрываясь проверками", - считает Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/406387
Теги:
Госстрой, коррупция, строительство, Кыргызстан
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