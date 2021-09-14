Синти-поп группа "ЭЛЕКТРООКО" из Узбекистана даст концерт в Бишкеке

Синти-поп группа "ЭЛЕКТРООКО" из Узбекистана 18 сентября даст бесплатный концерт под открытым небом в Бишкеке. Артисты ждут зрителей в 19 часов у памятника Курманжан Датке.

Музыканты "ЭЛЕКТРООКО" прибыли в кыргызскую столицу в рамках большого тура. 21 сентября они будут выступать в Алматы, 24-го в Киеве, 26-го в Москве, 30-го в Душанбе, а 2 октября уже в Ташкенте.

Концерт группы в формате OpenAir состоится при поддержке компании Icon Development, Фонда "Сорос-Кыргызстан", столичной мэрии и посольства Швейцарии в Кыргызской Республике.

Гости исполняют авторскую музыку, поют на русском языке. Необычное звучание "ЭЛЕКТРООКО" – это синтез живого звучания скрипки, гитары и электроники в сочетании с фантастическими, ироничными и постмодернистскими текстами.

Группу в 2020 году собрали известные узбекские музыканты Ашот Даниелян и Никита Макаренко. Дебютный альбом "Тревожный звонок" принес коллективу локальную известность. А в декабре 2020-го "ЭЛЕКТРООКО" уже проехали с туром по Узбекистану.

"ЭЛЕКТРООКО" выступали с Национальным симфоническим оркестром Узбекистана, и дали часовой сольный концерт на фестивале "Движения Пяти Инициатив". В настоящий же момент коллектив готовит премьеру самого масштабного музыкального клипа в истории Узбекистана. Это история о возвращении Аральского моря. Кстати, группа основала проект "Аральская Мечта. Завтра", посвященный изменению климата и экологической катастрофе в регионе. Путешествуя с концертами, члены группы будет делиться со слушателями и своей музыкой, и историей моря.