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Найдена одна из первых монет, изготовленных в Чуйской долине

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- Александр Тузов
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В центральной части села Новопокровка Ысык-Атинского района под руководством Валерия Кольченко, научного сотрудника Института истории, археологии и этнологии имени Джамгерчинова, завершается очередной полевой сезон на вершине грандиозного древнего холма с южной стороны центральной улицы Ленина.

Член Национального союза писателей КР, кандидат историческом наук Александр Камышев специально для VB.KG подготовил целое исследование об одной из находок нынешнего полевого сезона в Новопокровке. Это – тюргешская монета первой половины VIII века, то есть она была отлита около 1300 лет назад.

Отливали такие монеты не только в столичном Суябе (городище Ак-Бешим), но и в других городах Чуйской долины и в Таразе, что породило множество типов и разновидностей.

Эти своеобразные литые бронзовые монеты с квадратным отверстием и легендой (надписью) согдийским курсивом называют тюргешскими и относят к периоду политического могущества Тюргешского каганата, ко временам правления кагана Сулука: 716-738 годы.

Как подчеркивает Александр Камышев, монета Тюргешского каганата символизирует возникновение денежных отношений в Семиречье. Бронзовая монета с квадратным отверстием в центре соединила в себе культуру сразу трех этносов, заселявших Семиречье в те времена: тюргешей, согдийцев и китайцев.

По форме, размеру и технологии изготовления она соответствует китайским монетам династии Тан "кай юань тун бао", которые выполняли функции международной валюты на трассе Великого шелкового пути.

Учеными-нумизматами установлено, что местному населению монеты восточного образца были хорошо известны, поскольку танские военные гарнизоны одно время стояли в некоторых городах, в том числе Суябе, Таразе и Шаше (Ташкент).

- Население многочисленных городов Семиречья составляли согдийские купцы, ремесленники и землепашцы, и потому вместо китайских иероглифов на первых местных монетах помещена легенда, выполненная согдийским курсивом и переводимая примерно как "деньга божественного тюргешского кагана", - рассказывает Александр Камышев.

Планомерные раскопки в центре Новопокровки ведутся более 15 лет. Обнаружены, в частности, следы производства бронзы здесь в раннем Средневековье. Как рассказывали несколько лет назад "Вечернему Бишкеку" археологи Валерий Кольченко и Филипп Ротт, есть "некоторые основания предполагать отливку монет непосредственно на этом городище".


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URL: https://www.vb.kg/406391
Теги:
Ысык-Атинский район, археология, Великий Шелковый путь, Новопокровка
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