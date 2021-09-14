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Мигрантов из РТ заподозрили в убийстве и изнасиловании пенсионерки

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- Евгений Денисенко
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Поблизости от подмосковного города Сергиев Посад задержаны двое мигрантов. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Московской области, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября днем в лесополосе. По горячим следам сотрудникам УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались "двое граждан одного из соседних государств", 1988 и 1984 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело. В рамках него, проинформировали в региональном Следкоме, следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, выемка, изъяты вещи в которых мужчины были в момент совершения преступлений. У обвиняемых получены биологические образцы необходимые для проведения экспертиз. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические экспертизы, проведен допрос свидетелей. базы. Также будет проверена законность нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации и дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в РФ.

Случившееся, по информации СМИ, вызвало большой общественный резонанс. Жители деревни Бужаниново, где все произошло, собрались вечером 13 сентября у общежития, в котором проживают мигранты, требуя встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Глава округа Михаил Токарев заявил: "Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления".

Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова, приехавшая в деревню, сообщила журналистам, что в Бужаниново находится завод, на котором работает большое количество иностранных граждан. И пояснила, что жители боятся за безопасность своих детей.

"Мы обратились в полицию, чтобы они приставили сюда участкового и патрулирование проложили по этой территории", - отметила Ероханова. Будут подниматься и вопросы о возможном расселении этого общежития.

Отметим, по данным СМИ, подозреваемые являются уроженцами Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/406393
Теги:
изнасилование, Москва, Мигрант
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