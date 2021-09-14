В селе Кенеш построили школу без центрального входа

В селе Кенеш Нарынского района, где ранее была школа из контейнеров, построили новую школу, но как сейчас выясняется, без главного входа

Напомним, что в 2019 году ученики вынуждено начали обучаться в мобильной школе из контейнеров, что вызвало широкий общественный резонанс. Местные жители обращались с просьбой построить новое здание, и в 2020 году работы были начаты. В этом году в селе наконец достроили новую школу. Вот только, как оказалось, чиновники забыли учесть в проекте парадный вход здания.

Нарынское областное управление капитального строительства объявило тендер на строительно-монтажные работы общей стоимостью более 3.5 миллионов сомов.

В конкурсной заявке уточняется, что данные услуги приобретаются для недавно построенной школы в селе Кенеш. Причина нового тендера связана с тем, что данная работа не была учтена в проектно-сметной документации по строительству учебного заведения.

В частности, как уточняется в тендерной заявке, речь идет о строительстве главного входа в школу - тамбура, установке в нем окон, кровли и проведении электроосвещения.

Судя по заявкам, работы, должны закончить за два дня, к 15 сентября.

Напомним, что проект новой школы имени К.Абирова в селе Кенеш Нарынской области проходил государственную экспертизу в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.