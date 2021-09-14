Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay

Друзья! Благодаря запуску нового сервиса "Жаңы китеп", осуществлённому совместно с Министерством образования Кыргызской Республики, оплатить аренду учебников можно онлайн в мобильном приложении MegaPay.

Отныне нет необходимости посещать отделения банков или рассчитываться за учебные материалы наличкой – оплату аренды можно произвести через смартфон удаленно всего в несколько кликов, независимо от местонахождения абонента.

Как оплатить услугу?

Скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play и App Store; перейдите в раздел "Сервисы", далее во вкладке "Спец. услуги" выберите сервис "Жаңы китеп"; введите необходимые данные: код школы, учебный год, класс, ФИО школьника и укажите сумму для оплаты, после чего подтвердите транзакцию.

Готово!

Комиссия за услугу составляет 10 сомов.

Для информации: сервис "Жаңы китеп" внедрен для улучшения обеспеченности учащихся общеобразовательных организаций Кыргызской Республики учебниками и аккумулирования арендных средств для своевременного финансирования издания новых книг.