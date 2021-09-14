В РФ взят убийца бизнесмена, в гибели сына которого обвиняли кыргызстанца

Сбежавший из ИВС в подмосковной Истре Александр Мавриди, убийца крупного российского предпринимателя Владимира Маругова, задержан в Москве. Он стал последним из пяти взятых под стражу участников этого побега, происшедшего в ночь на 6 августа текущего года.

Двумя годами раньше фамилия Маруговых уже оказывалась в фокусе российских СМИ в связи с гибелью их сына Александра (к тому моменту Владимир уже был разведен со своей женой Татьяной). В ночь на 8 июля 2019 года 22-летний Александр столкнулся на мотоцикле с автомобилем 23–летнего гражданина Кыргызстана Исламбека Акбарова, работавшего в российской столице таксистом. Вину за случившееся первоначально возложили на обе стороны. Аргументы были таковы: Александр мчался на большой скорости, свыше 150 километров в час, не успел проскочить светофор в тот момент, когда наперерез ему на зеленый свет уже тронулось такси, а таксист не оценил обстоятельства при повороте.

В защиту Акабарова, ратуя за тщательное выяснение всех обстоятельств случившегося, активно выступила кыргызская диаспора в Москве. Не настаивала на наказании кыргызстанца и мать Александра Татьяна. Она заявила, что не имеет претензий к таксисту, который к тому же вместе с близкими возместил затраты на надгробный памятник, отчасти - на похороны. И попросила суд отпустить Акбарова. В феврале 2020 года Таганский районный суд вынес вердикт: два года колонии–поселения. С учетом времени, уже проведенного под стражей во время следствия, Акбарову осталось отбывать наказание в течение около семи месяцев.

О Владимире Маругове, получившем прозвище "колбасного короля" за владение несколькими колбасными заводами, вновь заговорили в ноябре прошлого года, когда он был застрелен из арбалета в собственной бане. По версии следствия, преступники ворвались в его дом, связали жену и начали вымогать деньги. В какой-то момент женщина сумела сбежать от них и вызвать полицию. Когда силовики приехали на вызов, Маругов был уже мертв.

Через некоторое время в качестве подозреваемого был задержан уроженец Казахстана 50-летний Александр Мавриди. Его обвинили также в незаконном лишении свободы пожилого столичного адвоката, которого нашли прикованным к батарее в квартире Мавриди.

Троих его подельников, с которыми он совершил побег из истринского ИВС, задержали в течение августа, четвертый явился с повинной. Дольше всех находился в розыске сам Мавриди, не исключалась и возможность его побега из России. Однако, как выяснилось, беглец скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Подмосковья, при нем были найдены деньги в долларах, евро и рублях.

Задержать Мавриди удалось благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Он попал на камеры в одном из магазинов в районе Митино на северо-западе Москвы. И попытался, как сообщает МВД РФ, оказать активное сопротивление, но был обезврежен сотрудниками правоохранительных органов.

"Ранее председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручал руководителю ГСУ СК России по Московской представить доклад о ходе расследования уголовных дел о побеге пяти заключённых из ИВС ОМВД России по городу Истра, а также об актуальных результатах следствия по уголовному делу об убийстве предпринимателя. Расследование уголовных дел продолжается", - проинформировали в региональном Следственном комитете РФ по Подмосковью.